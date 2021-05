Le CBIC apporte le travail en vertu des règles IGCR; peut aider les MPME à fonctionner sans installation de fabrication complète

Le gouvernement a également autorisé les importateurs de ces biens d’équipement à les dédouaner sur le marché intérieur à une valeur dépréciée après paiement du droit différentiel et des intérêts.

Commerce, importation et exportation pour les MPME: Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) a maintenant introduit la facilité de travail dans le cadre des règles existantes d’importation de marchandises au taux de droit concessionnel (IGCR), 2017. Cette décision permettrait aux importateurs, qui n’ont pas de droit d’entrée. maison de fabrication complète, pour importer des marchandises à des taux concessionnels pour la fabrication nationale de biens et de services. Cela faisait suite à l’annonce faite dans le discours du budget par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman de modifier les règles de l’IGCR afin de stimuler la facilitation des échanges. Cela est également susceptible d’aider les MPME qui dépendent de la fabrication en sous-traitance.

“L’absence de cette installation avait auparavant contraint l’industrie, en particulier ceux du secteur des MPME qui ne disposaient pas de la capacité de fabrication complète en interne”, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. Cependant, les secteurs sensibles tels que l’or, les articles de bijouterie et autres métaux précieux ou pierres ont été exclus de la facilité du travail.

«Le travail de travail a été autorisé sur la base de certaines conditions qui ont été assouplies, en regardant vers leur faisabilité. Cela profitera aux MPME, qui n’avaient pas la pleine capacité de fabrication, car elles peuvent désormais envoyer les produits importés pour travailler et faire fabriquer des produits conformément à leur norme. La pharmacie, la chimie et l’ingénierie font partie des secteurs qui bénéficient de ce développement », a déclaré à Financial Express Online Vijay Shah, PDG de la société de conseil en import-export Petals Professional Services.

Le gouvernement a également autorisé les importateurs de ces biens d’équipement à les dédouaner sur le marché intérieur à une valeur dépréciée après paiement du droit différentiel et des intérêts. “Cela n’était pas autorisé plus tôt et les fabricants étaient bloqués avec les biens d’équipement importés après les avoir utilisés car ils ne pouvaient pas être facilement réexportés”, a ajouté le ministère. L’importateur doit utiliser les marchandises importées ou les réexporter dans un délai de six mois à compter de la date d’importation, à défaut de quoi l’importateur est redevable du paiement des droits avec intérêts. En outre, la procédure pour se prévaloir du droit de douane à des conditions de faveur en vertu des règles IGCR a été revue car les informations et les registres requis peuvent être envoyés par courrier électronique à l’agent des douanes compétent.

«Grâce à cela, vous pouvez toujours effectuer des importations, entreposer, ajouter de la valeur aux produits, puis exporter en franchise de droits. Aujourd’hui, la création d’une usine nécessite un capital important. Si vous ne l’avez pas et s’il y a d’autres raisons telles que l’acquisition de terrains, etc., alors vous avez quelqu’un avec un entrepôt et toute la configuration pour fabriquer votre produit à un coût opérationnel moindre. C’est une solution gagnant-gagnant car elle aiderait également les travailleurs et créerait de nombreux emplois. Cependant, les entreprises ne comprennent pas ce concept », a déclaré Rajan Nair, vice-président principal de la société de transport maritime Alltime Shipping à Financial Express Online.

Un importateur qui a l’intention d’importer des marchandises à des taux préférentiels devra fournir des informations préalables ponctuelles sur ces marchandises à l’agent des douanes, ainsi que des informations, notamment le nom et l’adresse des locaux de l’importateur et de son employé; position du tarif douanier, nature et description des marchandises importées, etc. L’importateur est également tenu de présenter une caution de continuité unique pour couvrir toutes les importations effectuées.

