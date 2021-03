Le CBIC est frappé

Le cadre de l’IRS serait à court de plus de 2 000 agents, tandis que les autres niveaux de direction ont plus de 18 000 postes vacants. Chaque formation de champ fonctionne à environ 50% de force. Aucune urgence n’a été manifestée pour pourvoir ces postes vacants.

Par Ajay Agnihotri

Quand les nuages ​​apparaissent, les hommes sages mettent leurs manteaux;

Quand les grandes feuilles tombent, l’hiver est proche;

Quand le soleil se couche, qui ne cherche pas la nuit?

(Richard III, 2,3)

Ces dernières semaines ont provoqué de tels problèmes pour le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) qu’ils se souviendraient de la citation de Shakespeare ci-dessus. Malheureusement, alors qu’une personne ordinaire prendrait et ferait preuve de prudence raisonnable, le CBIC se précipite dans un abîme «où les anges ont peur de marcher».

La Cour suprême a fortement critiqué l’incompétence juridique du département dans la fameuse affaire «Canon». Cela a été rapidement suivi par la Haute Cour de Madras qui a réprimandé le département sur la question de «l’officier approprié» dans l’affaire «Quantum Coal». L’effet net est que chaque mise en demeure émise par la Direction des renseignements fiscaux (DRI) depuis 2012 a été jugée illégale parce que les agents émettant l’avis n’étaient pas autorisés par le CBIC à le faire.

Cette bataille ne s’arrête pas là. Le prochain grand coup dur sera peut-être que tous les règlements et circulaires jamais notifiés par le CBIC sont illégaux. Auparavant, j’avais par le biais de ce document porté à la connaissance du gouvernement qu’il n’y a pas de notification émise en vertu de l’article 4 de la Central Boards of Revenue Act, 1963, qui constituait le Central Board of Excise and Customs. L’article 4 de la loi prévoyait que la procédure de fonctionnement du conseil serait notifiée par voie de règles aux fins de réglementer les transactions commerciales de chaque conseil.

Toute ordonnance rendue ou acte accompli conformément à ces règles est réputé être l’ordonnance ou l’acte, selon le cas, de la Commission. Cinquante-six ans se sont écoulés et aucune règle de fonctionnement du Conseil n’a été notifiée. Le «Conseil» continue de fonctionner comme ils le jugent pratique.

Il ne saurait y avoir de meilleur moment que maintenant pour examiner le fonctionnement du Conseil et la manière dont les pouvoirs sont exercés. Un début devrait être fait par le ministre des Finances en ordonnant un audit externe de la notification défectueuse émise en 2012, qui a conduit à l’arrêt Canon. Et les officiers, en service ou à la retraite, devraient être dûment sanctionnés.

Pendant trop longtemps, l’Inde a enduré une bureaucratie fiscale incompétente, qui se qualifie elle-même d’administration fiscale professionnelle. Alors que le conseil des impôts directs est sensible à l’évolution des temps; les décideurs politiques du CBIC ont à maintes reprises dénoncé leur manque de sens des affaires lors de la rédaction des lois et des procédures.

Au cours des quatre dernières années, une certaine angoisse a été exprimée dans la presse écrite et les médias sociaux quant à la complexité des lois sur la TPS. Du côté des douanes, nous n’avons vu aucune réforme si ce n’est une évaluation sans visage mal conçue, qui serait largement maintenue à flot grâce à une centaine de messages quotidiens sur WhatsApp!

L’organisation est aux prises avec des pénuries de personnel et aucune solution de contournement n’a été trouvée depuis la dernière décennie ou plus. À tous les niveaux, il y a un grand nombre de postes vacants. Le cadre de l’IRS serait à court de plus de 2 000 agents, tandis que les autres niveaux de direction ont plus de 18 000 postes vacants. Chaque formation de champ fonctionne à environ 50% de force. Aucune urgence n’a été manifestée pour pourvoir ces postes vacants.

Il semble que personne au CBIC n’ait entendu le discours emblématique du Premier ministre sur la bureaucratie indienne au Parlement le mois dernier et le discours de Nitin Gadkari sur l’inauguration du bâtiment NHAI qui est devenu viral. Selon les mots de Muhammad Iqbal et avec des modifications pardonnées:

«… Ki fikar kar nadan! Musibat aane wali hai;

Teri barbadiyon ke mashware hain asmanon mein;

Zara dekh utilise ko jo kuch ho raha hai, peaufine wala hai;

Dhara kya hai bhala ehd-e-kuhan ki dasatnon mein;

Ye khamoshi kahan tak? Lazzat-e-faryad paida kar;

Zameen par tu ho aur teri sada ho asmanon mein ‘

L’auteur, un ancien agent de l’IRS, est un avocat

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.