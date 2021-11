Le CBO donne un avertissement sur le score qui pourrait faire couler la meilleure facture de reconstruction – RedState

Cette semaine est la semaine où la Chambre était censée voter sur le projet de loi Build Back Better après que des informations du Congressional Budget Office (CBO) soient parvenues.

Cependant, il y a des problèmes quant à savoir si cela va se produire.

Selon le NY Times, le score du CBO ne devrait pas arriver avant le vendredi 19 novembre, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps à la semaine pour le faire. Selon CNN, c’est la fin de la journée de vendredi, mais c’est aussi à ce moment-là que la Chambre est prévue pour la pause.

Pour clarifier pour tout le monde : l’accord que nous avons passé avec nos collègues n’était PAS pour le score CBO. C’était pour des informations financières supplémentaires du CBO. L’accord précise également qu’en aucun cas le vote n’aura lieu au-delà de la semaine du 15 novembre. Nous faisons confiance aux engagements de nos collègues. https://t.co/SCe51Ooi7W – Représentante Pramila Jayapal (@RepJayapal) 10 novembre 2021

Dem TX Rep Cuellar sur le score du CBO pour le projet de loi sur les dépenses sociales : nous voulons voir ce que fait habituellement le CBO. Pas abrégé..nous voulons voir sur quoi nous allons voter. Voyons donc ce qui sortira d’ici vendredi. – Chad Pergram (@ChadPergram) 15 novembre 2021

Mais le problème le plus important et probablement le plus important pour Joe Biden et les démocrates est ce qu’ils vont révéler – que la facture n’est pas payée comme l’a prétendu Joe Biden. Bon sang, qui aurait deviné qu’ils mentaient ? Je veux dire à part tous ceux qui n’étaient pas crédules. Mais c’est pourquoi certains des modérés attendaient probablement le score – ils voulaient une véritable évaluation et ne faisaient pas confiance à Biden. Ils veulent que le projet de loi soit entièrement financé.

Du New York Times :

Mais le directeur du Congressional Budget Office non partisan a déclaré lundi que la proposition de l’IRS rapporterait beaucoup moins que ce sur quoi la Maison Blanche comptait pour aider à payer sa facture – environ 120 milliards de dollars sur une décennie contre les 400 milliards de dollars que l’administration compte. au. [….] La Maison Blanche a commencé à préparer les législateurs à une estimation décevante du bureau du budget, qui est susceptible de constater que le coût du paquet global ne sera pas entièrement payé avec de nouvelles recettes fiscales au cours de la prochaine décennie.

Alors, comment l’administration Brandon-Kurtenbach gère-t-elle ces informations ? N’écoutez pas cet étalon-or du score CBO, ils se disputent déjà – croyez-nous plutôt.

De hauts responsables de l’administration exhortent les législateurs à ne pas tenir compte de l’évaluation du bureau du budget, affirmant qu’elle est trop prudente dans ses calculs, ne crédite pas correctement le retour sur investissement des ressources supplémentaires de l’IRS et néglige les effets dissuasifs qu’une agence de recouvrement des impôts plus agressive aurait sur fraudes fiscales. « Dans ce cas particulier, je pense que nous avons présenté des arguments empiriques très solides pour que le CBO n’ait pas de score précis », a déclaré Ben Harris, secrétaire adjoint au Trésor pour la politique économique, dans une interview. « La question est de savoir s’ils préfèrent aller avec le CBO en sachant que le CBO a tort, ou voudront-ils cibler les meilleures informations qu’ils pourraient avoir ? »

Vous aviez déjà les modérés hérissés du prix et de certaines dispositions, et c’est avec la réclamation pour laquelle cela a été payé. Cette nouvelle ne va pas bien passer avec eux, en particulier des gens comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ). Pour adopter cela, les démocrates ont besoin de chaque vote au Sénat et ils ne peuvent pas perdre plus de trois voix à la Chambre, selon le Times.

Alors maintenant, ça va vraiment être du poisson ou du temps d’appâtage réduit pour les modérés. Ils peuvent prendre le CBO et s’opposer au projet de loi, en l’utilisant comme argument supplémentaire pour expliquer pourquoi l’adoption de ce projet de loi n’a aucun sens. Vont-ils s’en tenir à leurs armes et ne pas faire passer ce morceau chargé de porc qui va faire grimper l’inflation et le déficit? Ou vont-ils céder aux progressistes et au parti ?

Encore une fois, cela en dit long sur l’honnêteté de Biden… ou son absence.