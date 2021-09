Le CBP ferme le port d’entrée de Del Rio et les postes de contrôle frontaliers en réponse à l’afflux de migrants haïtiens

Les douanes et la protection des frontières ont annoncé vendredi avoir fermé le port d’entrée de Del Rio en réponse à l’énorme afflux de migrants qui a submergé les autorités de la région. Fox News a appris que les postes de contrôle frontaliers de la région ont également été fermés.

Alors que le port d’entrée s’occupe des voyages et du commerce légaux, les points de contrôle frontaliers sont en place sur les routes en direction du nord pour des raisons de sécurité et pour empêcher les immigrants illégaux, les membres de gangs et les cargaisons illicites comme les stupéfiants et les armes de pénétrer plus profondément aux États-Unis.

L’agence a annoncé dans un communiqué que le port d’entrée de Del Rio sera temporairement fermé et que le trafic sera redirigé vers Eagle Pass à 57 miles de distance “pour gérer plus efficacement les ressources et assurer un flux ininterrompu de commerce et de voyage”.

“Cette fermeture temporaire et ce changement sont nécessaires pour que le CBP puisse répondre aux besoins urgents de sûreté et de sécurité présentés par un afflux de migrants à Del Rio et entrent en vigueur immédiatement”, indique le communiqué. “Cela fera progresser et protégera les intérêts nationaux et contribuera à assurer la sécurité du public voyageur, du trafic commercial et des employés et installations du CBP.”

Cela survient alors que plus de 11 000 migrants sont maintenus dans des conditions sordides sous le pont international après une vague qui a vu des milliers de migrants, pour la plupart haïtiens, affluer dans la région en quelques jours, des sources sur le terrain affirmant à Fox News que la situation est “hors de contrôle.”

Mercredi, le nombre sous le pont était de plus de 4 000. Jeudi matin, ce nombre avait grimpé à environ 8 200 et vendredi, il dépassait les 11 000, avec des centaines d’autres en permanence et des rapports de dizaines de milliers d’autres en route.

Brandon Judd, chef du Conseil national de la patrouille frontalière, le syndicat représentant les agents de la patrouille frontalière, a déclaré à Fox News que les postes de contrôle frontaliers à Del Rio ont également été fermés.

“Ces points de contrôle sont là pour interdire les personnes qui tentent d’échapper à l’arrestation”, a-t-il déclaré, notant que Del Rio dirige le pays dans les “fugues” – des immigrants illégaux qui ont échappé à la capture par les forces de l’ordre à la frontière elle-même.

Judd a déclaré à Fox que le CBP avait appris il y a des mois que le pont Del Rio était un point faible.

“Ils ont été avertis que ce pont où ces personnes traversaient, à cet endroit précis, il y avait une légère augmentation du trafic et le trafic continuait d’augmenter, et ils ont été avertis qu’ils devaient se préparer, ils devaient mettre en place des opérations pour faire face à un afflux important de personnes, et ils ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré.

“Maintenant, nous n’avons pas cette protection secondaire, nous n’avons pas cette stratégie et cette profondeur, et l’agence a pris cette décision parce qu’elle ne s’est pas préparée à ce qui allait arriver”, a-t-il déclaré.

Une source avait déclaré jeudi à Fox que la patrouille frontalière était débordée et que la situation était “hors de contrôle”. une maîtrise de la situation.

Les législateurs du Texas ont exprimé leur horreur devant les scènes sordides jeudi, avec le sénateur Ted Cruz, R-Texas, qualifiant cela de “désastre causé par l’homme”. Pendant ce temps, le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a appelé le président Biden à déployer la Garde nationale.

Haïti a récemment été touché par des troubles politiques et des catastrophes naturelles, mais les critiques ont également blâmé les politiques de l’administration Biden spécifiquement pour la nouvelle crise – notant non seulement le retrait des protections aux frontières comme les protocoles de protection des migrants et le retour des « prises et -libération », mais aussi la décision d’accorder le statut de protection temporaire (TPS) aux Haïtiens déjà dans le pays et aussi l’annulation signalée d’un certain nombre de vols d’expulsion. Le DHS a déclaré jeudi à Fox News que les vols se poursuivaient et qu’un était parti mercredi, bien que l’agence n’ait pas pu fournir de détails supplémentaires à des fins de sécurité et d’exploitation.

Judd, s’adressant à Fox News, a déclaré que les agents de la patrouille frontalière sur le terrain étaient épuisés, surmenés et frustrés.

“Ils travaillent six jours par semaine, ils travaillent 10 heures ou plus par jour, ils sont complètement débordés, ils sont fatigués, ils sont frustrés que le gouvernement fédéral n’ait pas fait son travail, ils sont frustrés qu’il semble que le gouvernement fédéral invite en fait ces personnes à traverser illégalement nos frontières », a-t-il déclaré.

“Ils savent que tant que nous continuons à libérer les gens, tant que cet aimant est là, que lorsque les gens sont libérés après avoir enfreint nos lois, c’est une récompense et c’est une invitation”, a-t-il déclaré.

