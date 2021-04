Le CBP ne dira pas combien d’étrangers illégaux sont libérés sans dates d’audience prévues ⋆ .

Les autorités frontalières ne diront pas combien d’immigrants illégaux sont arrêtés et libérés sans date fixée pour le tribunal, bien que près de 25000 aient reçu des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration au cours des deux premiers mois de 2021, selon Customs and Border Protection.

Les agents des frontières ont émis 24 726 avis de comparution aux migrants rencontrés en janvier et février, parmi lesquels 10 028 migrants ont été libérés et 14 698 migrants ont été détenus, selon la protection des douanes et des frontières (CBP). On ne sait pas combien de migrants illégaux ont été rencontrés et libérés sans date d’audience.

Un porte-parole du CBP n’avait pas les statistiques disponibles et n’a pas répondu à la question de la Daily Caller News Foundation sur le nombre de migrants libérés sans avis de comparution devant le tribunal d’immigration.

«Il y a trop de monde et nous ne sommes pas équipés pour faire face à autant de monde», a déclaré le porte-parole du Conseil national de patrouille frontalière Chris Cabrera à la DCNF le 24 mars.

Les responsables du CBP ont rencontré plus de 100 000 migrants, dont plus de 9 000 mineurs migrants non accompagnés en février, selon le CBP.

La libération de migrants illégaux sans émettre d’avis de comparution devant le tribunal a probablement commencé dans le secteur de la vallée du Rio Grande, au sud du Texas, car les agents du CBP étaient débordés, a déclaré Cabrera au DCNF.

«Nous avons une station que nous avons frappée plus de 1 000 (appréhensions) en 24 heures à quelques reprises au cours de la dernière semaine. Je pense qu’un (jour) était de 1 100 et un autre de 1 500 », a déclaré Cabrera au DCNF.

Les avis de comparution sont émis par le Département de la sécurité intérieure et consistent en des accusations formelles contre une personne, y compris les raisons de son renvoi potentiel des États-Unis, selon l’Immigrant Legal Resource Center.

Plus d’une douzaine de républicains de maison ont demandé au secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, d’expliquer pourquoi des migrants illégaux auraient été libérés sans date d’audience, a rapporté Fox News le 23 mars.

Les législateurs ont demandé à Mayorkas le nombre de migrants illégaux qui ont été libérés depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden et s’ils ont déclaré craindre d’être persécutés, a rapporté Fox News.

Les agents de la patrouille frontalière ont déclaré à Fox News qu’ils avaient été chargés d’utiliser le pouvoir discrétionnaire des poursuites lors du traitement des migrants illégaux, car il faut plusieurs heures pour remplir les documents nécessaires pour émettre des avis de comparution, a rapporté Fox News.

Un haut responsable du CBP a déclaré à Fox News que la décision controversée de libérer les migrants illégaux sans date fixée pour le tribunal était en réponse à une vague de migration qui est devenue si grave que BP [Border Protection] n’a pas d’autre choix que de libérer les gens presque immédiatement après leur appréhension, car il n’y a pas d’espace pour retenir les gens, même pour faire les papiers nécessaires de la NTA.

Les migrants illégaux avaient déjà été libérés sans date fixée pour le tribunal devant l’administration Biden, a déclaré l’expert en immigration Ahilan Arulanantham à la DCNF de l’Université de Californie à Los Angeles.

«Si vous leur donnez simplement [illegal immigrants] un morceau de papier et leur dire de venir au tribunal, beaucoup échoueront à le faire », a déclaré Arulanantham, a rapporté la DCNF.

