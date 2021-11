Le cBridge de Celer dépasse le milliard de dollars de volume de transactions en quatre mois

Singapour, Singapour, le 19 novembre 2021,

– Le cBridge de Celer, le réseau multi-chaînes qui permet des transferts de valeur instantanés et à faible coût vers Ethereum et ses Layer2, a dépassé le milliard de dollars en volume total de transactions inter-chaînes et en actifs pontés.

Le cBridge de Celer a enregistré des progrès constants et rapides depuis son lancement en juillet 2021, atteignant un pic quotidien de 25 millions de dollars d’actifs pontés le 17 novembre. L’introduction de cumuls de couche deux tels que Arbitrum et Optimism en septembre a été le principal moteur de la popularité croissante de cBridge.

Le cBridge de Celer comble le manque d’interopérabilité apporté par les solutions L2 de nouvelle génération. Bien qu’elles offrent d’excellents avantages en termes d’évolutivité pour les contrats intelligents généralisés, les solutions telles que les cumuls optimistes sont médiocres en termes de composabilité avec Ethereum L1 et entre elles. En raison de la fenêtre de délai d’une semaine, les utilisateurs sont essentiellement bloqués dans leur cumul préféré. Cependant, en utilisant cBridge, ils peuvent retirer leurs actifs instantanément vers L1 ou un autre L2.

Grâce à la technologie de cBridge, alimentée par la technologie propriétaire de Celer State Channel, les opérations de pontage sont beaucoup moins chères en termes de frais de gaz que les transferts manuels.

S’appuyant sur le succès de la v1.0, Celer a récemment lancé la version bêta de cBridge v2.0 pour accélérer l’adoption de la blockchain en élargissant ses initiatives de transition, qui vont connecter Ethereum à d’autres chaînes L1, y compris Solana et Cardano, ainsi qu’à d’autres plates-formes L2. . Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus intéressantes de la v2.0 :

Expérience d’agriculture de liquidité intégrée : cBridge 2.0 offre une expérience d’agriculture de liquidité transparente en permettant à tout fournisseur de liquidité qui fournit des liquidités à n’importe quel pool de liquidité incitatif de démarrer automatiquement l’agriculture de liquidité sans aucune étape supplémentaire de mise en place de jetons LP. Le retrait de liquidité à une seule chaîne est désormais possible lorsque les fournisseurs de liquidités sont désormais en mesure de combiner leurs liquidités disponibles sur plusieurs chaînes en une seule chaîne, puis de retirer ces liquidités, ce qui réduit considérablement les frais généraux d’exploitation.

En pensant aux développeurs, Celer publiera également par phases pour cBridge 2.0, un SDK frontal en marque blanche qui permet à dApp multi-chaînes d’avoir une expérience inter-chaînes intégrée, et une messagerie inter-chaînes pour NFT et plus qui permettent développeurs de créer des applications au-delà des simples transferts d’actifs inter-chaînes, y compris le monnayage inter-chaînes DEX et NFT, créant un pont d’actifs universel qui pourrait devenir un modèle pour les systèmes CBDC du futur.

« Atteindre 1 milliard de dollars de transactions est un témoignage incroyable des efforts déployés par notre équipe pour concevoir ce que nous pensons être le meilleur pont inter-chaînes », a déclaré le Dr Mo Dong, co-fondateur de Celer. « cBridge 2.0 est conçu pour offrir une expérience utilisateur beaucoup plus simple avec un système de gestion des liquidités multi-chaînes hautement évolutif et approfondi pour prendre en charge un volume de transfert quotidien de plusieurs milliards de dollars pour l’ensemble de l’écosystème. »

À propos de Celer

Celer Network est une plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 qui apporte des applications de blockchain rapides, sécurisées et peu coûteuses sur Ethereum et d’autres blockchains à une adoption massive. Celer a lancé le premier réseau de canaux d’état généralisé au monde et continue de repousser les frontières de la mise à l’échelle de la couche 2 avec la technologie avancée de Rollup. Les applications de base et les middlewares tels que cBridge, layer2.finance et d’autres applications d’écosystème basées sur Celer ont attiré un public plus large dans DeFi, l’interopérabilité de la blockchain et l’espace de jeu.

Contacts