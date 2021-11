Le cBridge de Celer dépasse le milliard de dollars en volume de transactions

CBridge de Celer, la red multicadena que permite transferencias de valor instantáneas y asequibles a Ethereum ( ETH / USD ) y sus capas Layer2, superó los mil millones de dólares en activos y el volumen total de transacciones entre cadenas, según supo Invezz en un comunicado de presse.

25 millions de dollars de pic quotidien d’actifs pontés

Depuis son lancement cette année, le cBridge de Celer a fait des progrès rapides et constants. Ses actifs pontés ont culminé à 25 millions de dollars le 17 novembre. L’introduction d’Optimism et d’Arbitrum, deux packs cumulatifs à deux couches, a le plus contribué à la popularité de cBridge.

cBridge comble le manque d’interopérabilité

Le CBridge de Celer comble le manque d’interopérabilité fourni par les solutions L2 de nouvelle génération. Des solutions telles que les cumuls optimistes ne sont pas optimales en termes de composabilité avec Ethereum L1, bien qu’elles offrent d’excellents avantages pour l’évolutivité généralisée des contrats intelligents. Avec cBridge, les utilisateurs peuvent retirer leurs actifs vers L1 ou un autre L2 immédiatement.

Celer a publié la version bêta de cBridge v2.0

S’appuyant sur le succès de la v1.0, Celer a publié la version bêta de cBridge v2.0 pour étendre le pont et accélérer l’adoption de la blockchain. Beta connectera Ethereum avec d’autres chaînes L1 et plates-formes L2. La V2.0 inclura une expérience intégrée de culture et de retrait de liquidité à chaîne unique, entre autres fonctionnalités.

Lancement automatique de l’agriculture de liquidité

cBridge 2.0 permettra aux fournisseurs de liquidités de commencer à exploiter automatiquement sans prendre de mesures pour mettre en jeu des jetons LP. De plus, les fournisseurs de liquidités peuvent désormais combiner les liquidités disponibles via plusieurs chaînes en une seule chaîne, puis les retirer, ce qui réduit considérablement les coûts d’exploitation.

Le Dr Mo Dong, co-fondateur de Celer, a commenté :

Atteindre un milliard de dollars de transactions est un témoignage incroyable des efforts déployés par notre équipe pour concevoir ce que nous pensons être le meilleur pont entre les chaînes. cBridge 2.0 est conçu pour offrir une expérience utilisateur beaucoup plus simple avec un système de gestion des liquidités multi-chaînes hautement évolutif et approfondi pour prendre en charge un volume de transfert inter-chaînes quotidien d’un milliard de dollars pour l’ensemble de l’écosystème.

Les développeurs peuvent créer des applications au-delà du simple transfert d’actifs

Celer permettra aux développeurs de publier plus facilement pour cBridge 2.0 par phases. Cela inclura la messagerie inter-chaînes pour NFT, un SDK d’interface en marque blanche et d’autres fonctionnalités qui leur permettront de créer des applications au-delà des simples transferts d’actifs inter-chaînes. L’initiative créera un pont d’actifs universel qui pourrait devenir un modèle pour les futurs systèmes CBDC.

Le poste cBridge de Celer dépasse 1 milliard de dollars en volume de transactions est apparu en premier sur Invezz.