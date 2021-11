L’examen CBSE Term 1 aura lieu à partir du 16 novembre

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) organisera les premiers examens du conseil pour les classes 10 et 12 jusqu’à la moitié de novembre et décembre. Les cartes d’admission ont été publiées hier et pour garantir l’équité dans le déroulement des examens, le CBSE nommera des observateurs qui utiliseront «l’analyse avancée des données pour détecter les cas dans les centres où il existe une forte probabilité de recours à des moyens injustes lors des examens.

CBSE dans un communiqué a informé que l’aide technique sera prise en plus des pratiques habituelles comme les observateurs externes, les escadrons volants et la vidéosurveillance pour éviter les moyens injustes. Une analyse pilote de la technologie a été réalisée lors de l’examen CTET en janvier 2021 en collaboration avec Playpower Labs et Central Square Foundation (CSF)

CBSE a également développé un algorithme de réflexion dans lequel le conseil peut identifier des modèles de données suspects à la fois au niveau des candidats individuels et au centre. Les résultats de l’analyse seront utilisés dans d’autres examens administrés menés par le conseil à l’avenir. Si cette technologie nouvellement adoptée, le CBSE veut détecter, répondre et prévenir les irrégularités dans les tests au niveau national à long terme.

Récemment, un autre organisme organisateur d’examens, la National testing Agency (NTA), faisait l’objet d’un examen minutieux après que des cas de tricherie répétés eurent été signalés lors de plusieurs examens d’entrée en ingénierie et en médecine.

L’utilisation de l’analyse des données renforcera également la fiabilité de l’enquête nationale sur les réalisations, des examens du conseil menés par le CBSE et du test central d’éligibilité des enseignants, a déclaré le conseil.

L’examen CBSE Term 1 se déroulera à partir du 16 novembre tandis que le Term 2 aura lieu en mars-avril. Les examens du trimestre -1 seront basés sur un QCM où les étudiants doivent résoudre un papier en 90 minutes. Le score final sera calculé sur la base des notes obtenues à la fois dans les termes et les scores d’évaluation interne

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.