Le CCEA autorise la mise en œuvre du Premier ministre Krishi Sinchayee Yojana pour 2021-2026

Les deux projets fourniraient un début de stockage dans le bassin de Yamuna au profit de six États du bassin supérieur de Yamuna, augmentant l’approvisionnement en eau de Delhi ainsi que l’Himachal Pradesh, l’Uttarakhand, l’UP, l’Haryana et le Rajasthan, et une étape majeure vers le rajeunissement de Yamuna.

Le comité du Cabinet sur les affaires économiques a approuvé mercredi la mise en œuvre du «Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna» pour 2021-2026, qui prévoit le financement de 90% de la composante eau des barrages de Renukaji et de Lahkwar, ce qui améliorerait éventuellement l’approvisionnement en eau de Delhi. .

Le programme, selon un communiqué officiel, bénéficierait à environ 22 lakhs d’agriculteurs, dont 2,5 lakhs de castes répertoriées et deux lakhs d’agriculteurs de tribus répertoriés.

« Le financement central de 90 pour cent de la composante eau de deux projets nationaux, à savoir le projet de barrage de Renukaji (Himachal Pradesh) et le projet polyvalent de Lakhwar (Uttarakhand) a été provisionné », a-t-il déclaré.

« Les deux projets fourniraient un début de stockage dans le bassin de la Yamuna, bénéficiant à six États du bassin supérieur de la Yamuna, augmentant l’approvisionnement en eau de Delhi ainsi que de l’Himachal Pradesh, de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et du Rajasthan, et une étape majeure vers le rajeunissement de la Yamuna. « , indique le communiqué.

Il a également mentionné le programme phare du gouvernement central d’aide à l’irrigation accélérée (AIBP) et a déclaré qu’il visait un soutien financier aux projets d’irrigation.

La création totale de potentiel d’irrigation supplémentaire ciblée au cours de 2021-26 dans le cadre de l’AIBP est de 13,88 lakh hectares, et en plus de l’achèvement ciblé de 60 projets en cours, y compris le développement de leur zone de commande de 30,23 lakh hectares, des projets supplémentaires peuvent également être entrepris, selon le communiqué.

Les critères d’inclusion ont été assouplis pour les projets dans les zones tribales et sujettes à la sécheresse.

Concernant le programme Har Khet Ko Pani (HKKP), le communiqué indique qu’« il vise à accroître l’amélioration de l’accès physique à la ferme et l’expansion des zones cultivables sous irrigation assurée ».

Dans le cadre du HKKP, l’irrigation mineure de surface et la réparation-rénovation-restauration des composants des plans d’eau du Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) visent à fournir une irrigation supplémentaire de 4,5 lakh hectares, selon le communiqué.

Compte tenu de l’importance du rajeunissement des masses d’eau, le Cabinet a approuvé un changement de paradigme dans le financement de leur rajeunissement dans les zones urbaines et rurales, avec une extension significative de leurs critères d’inclusion et une augmentation de l’aide centrale de 25 à 60 pour cent dans domaines généraux, dit-il.

Le communiqué indique que la composante eaux souterraines du HKKP, approuvée provisoirement pour 2021-2022, vise la création d’un potentiel d’irrigation de 1,52 lakh hectare.

La composante développement des bassins versants se concentre sur le développement des zones pluviales vers la conservation des sols et de l’eau, la régénération des eaux souterraines, l’arrêt du ruissellement et la promotion des activités de vulgarisation liées à la collecte et à la gestion de l’eau.

La composante approuvée de développement des bassins versants du département des ressources foncières envisage l’achèvement de projets sanctionnés couvrant 49,5 lakh hectares de terres pluviales et dégradées pour mettre 2,5 lakh hectares supplémentaires sous irrigation de protection, au cours de 2021-26.

Le communiqué indique qu’une disposition spécifique pour le développement des bassins hydrographiques a été incluse dans le programme.

Lancé en 2015, le PMKSY est un programme-cadre, fournissant des subventions centrales aux gouvernements des États pour des activités spécifiques.

Celles-ci consistent en deux composantes principales du département des ressources en eau, du développement du fleuve et du rajeunissement du Gange – l’AIBP et le HKKP, selon le communiqué.

Le HKKP, à son tour, se compose de quatre sous-composantes – le développement de la zone de commandement (CAD), l’irrigation mineure de surface (SMI), la réparation, la rénovation et la restauration (RRR) des plans d’eau et le développement des eaux souterraines, a-t-il déclaré.

De plus, le volet aménagement des bassins versants est mis en œuvre par le ministère des ressources foncières.

