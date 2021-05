Le CD Bullense bat le Mazarrón FC 0-1

16/05/2021 à 16:14 CEST

le Mazarron et le Bullense Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 0-1 et une victoire pour l’équipe Bullas. le Mazarron FC voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre UCAM B, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, le CD Bullense n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 avant L’Union. Avec ce bon résultat, l’ensemble de Bullas est cinquième, tandis que le Mazarron il est sixième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Vigne à la minute 28. Avec ce 0-1 terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Avec ce résultat, le Mazarron il obtient 29 points et le Bullense il monte à 35 points.

Fiche techniqueMazarrón FC:Emilio, Simpara, David Vera, Edu Serrano, Juan Durán, Oliver, Matallana, Diego, Salva Ballesta, Vera et OsterwalderCD Bullense:Zapata, Parra, Gimeno, Jimenez, Martinez, Zafra, Sánchez, Monas, Molina, Alcaraz et GilStade:–Buts:Parra (0-1, min. 28)