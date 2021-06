Le CD Cariñena bat le CF Épila 4-2 à La Platera

13/06/2021 à 22:01 CEST

le Carignan et le Épila ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division ce dimanche avec une victoire de CD Cariñena pour un score de 4-2. le CD Cariñena est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Robres. Du côté de l’équipe visiteuse, le CF Épila gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui tamarite dans son stade et le Monzon athlétique à l’extérieur, 3-0 et 1-2 respectivement et a connu une séquence de quatre victoires consécutives. Avec cette défaite, l’équipe d’Epilense s’est placée en première position à l’issue du match, tandis que le CD Cariñena est quatrième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté la lumière avec un but de Baldinho à la 12e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de CD Cariñena à la minute 38 grâce au but de Marin. L’équipe cariñenense a marqué à nouveau, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Balayage juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45, clôturant ainsi la première mi-temps sur un score de 3-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a augmenté son nombre de buteurs par rapport à son rival avec un autre but de Balayage, complétant ainsi un doublé à 60 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a réduit les écarts en portant le score à 4-1 grâce à un but de Luis Costa à 81 minutes. Plus tard, l’équipe d’Epilense a marqué, comblant l’écart établissant le 4-2 grâce à un but de cadres à la 82e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un 4-2 à la lumière.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Carignan qui sont entrés dans le jeu étaient Leiva Oui Fortune remplacement Lazare et Ibanez, tandis que les changements dans le Épila Ils étaient Luis Costa, cadres, Valéro, Obéit Oui Molina, qui est entré pour remplacer González, Esteire, Gouffre, Bouasri Oui Garcia.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ibanez Oui Mars par l’équipe locale déjà González, Gouffre, cadres Oui Puky par l’équipe d’epilense.

le CD Cariñena occupait la quatrième place du tableau qualificatif avec 49 points après la dispute de ce dernier match, tandis que le CF Épila il s’est placé en première position avec 53 points.

Fiche techniqueCD Cariñena :Jorge, Marin, Lopez, Monge, Barriendos, Sidy Sow, Lázaro (Leiva, min.76), Marzo, Baldinho, Cortes et Ibañez (Ventura, min.84)CF Épila :Moreno, Gonzalez (Luis Costa, min.46), Pablo Rupérez, Berdún, Hamza Bouayadi, Bouasri (Obere, min.46), Puky, Turrubia, Esteire (Marcos, min.46), Sima (Valero, min.46) et Garcia (Molina, min.66)Stade:La PlateraButs:Baldinho (1-0, min. 12), Marin (2-0, min. 38), Barriendos (3-0, min. 45), Barriendos (4-0, min. 60), Luis Costa (4-1 , min. 81) et Marcos (4-2, min. 82)