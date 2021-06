Le CD Diocesanos remporte la victoire à domicile contre La Bañeza (2-0)

12/06/2021 à 18:55 CEST

le Diocésain gagné 2-0 contre La Bañeza lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Esprit Sancti. le CD Diocésain est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Salamanque CF B par un score de 2-0. De la part de l’équipe visiteuse, La Bañeza Il venait de battre 2-0 dans son fief La ferme lors du dernier match disputé. Avec cette défaite, l’équipe de Bañezan s’est placée en cinquième position après la fin du match, tandis que le CD Diocésain est troisième.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui CD Diocésain, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Ménèse à la 86e minute. Par la suite, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 au moyen d’un but de Vincent juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-0.

L’arbitre a donné un carton jaune à Diocésain (Maire), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette victoire, l’équipe de José Alberto Fernandez classé troisième avec 39 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Carlos Delgado il a été placé à la cinquième place avec 36 points.

Fiche techniqueCD diocésains :Darío, Peral, Encinar, Vicente, González (Meneses, min.67), Alonso (Pindado, min.60), Martinez, Oli, Rodriguez, Hidalgo et Mayorga (Vázquez, min.77)La Bañeza :Raúl, Zabalo, Pablo G., Fernández, Dani Alonso, Murciego, Suárez, Aitor, Mago, Lorento et FrancoStade:Esprit SanctiButs:Meneses (1-0, min. 86) et Vicente (2-0, min. 90)