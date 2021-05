Le CD Diocesanos remporte la victoire contre Santa Marta en seconde période (2-0)

29/05/2021 à 21h15 CEST

le Diocésain a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Santa Marta ce samedi dans le Esprit Sancti. le CD Diocésain est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Peñaranda Bracamonte par un score de 1-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Santa Marta a dû se contenter d’un nul contre La ferme. Avec cette défaite, le Santa Marta était en cinquième position à la fin du match, tandis que le CD diocésain est troisième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui CD Diocésain, qui a créé sa lumière avec un objectif de Maire à 85 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe d’Ávila a augmenté, ce qui a accru les différences établissant le 2-0 grâce à un but de Ménèse quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, mettant fin au temps établi avec un résultat final de 2-0.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Sergio Santos Oui Fernandez.

En ce moment, le Diocésain il reste 36 points et Santa Marta avec 34 points.

Le prochain tour de la deuxième phase de la troisième division affrontera les CD diocésain loin de chez lui contre lui Salamanque CF B, Pendant ce temps, il Santa Marta affrontera dans son stade devant Almazán.

Fiche techniqueCD diocésains :Darío, Gonzalez (Meneses, min.72), Oli, Peral (Hernández, min.72), Rodriguez, Alonso, Encinar, Martinez, Vicente, González et HidalgoSanta Marta:Félix, Fernández, Trigueros, Miguel Garcia, Montes, Sergio Santos, Barbero, Martiña, Lozano, Gonzalo et AarónStade:Esprit SanctiButs:Mayorga (1-0, min. 85) et Meneses (2-0, min. 87)