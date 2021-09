Le CD Mirandés quitte Ténérife sans ajouter de points (1-2)

19/09/2021

Le à 21:05 CEST

Les Mirandés a remporté le Ténérife 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Heliodoro Rodriguez Lopez. Les Ténérife Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Valladolid réel à la maison (0-2) et l’autre devant le SD Ponferradina dans son fief (2-0). Du côté des visiteurs, le CD Mirandés il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Alcorcon. Après le match, l’équipe chicharrero est quatrième à la fin du match, tandis que le Mirandés est cinquième.

Le match a bien commencé pour lui Ténérife, qui a inauguré le lumineux avec un but sur penalty de Michel Herrero. Après cela, la première période s’est conclue par un résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui CD Mirandés, qui a mis les tables avec un objectif de Simon Moreno à la 82e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe visiteuse d’augmenter le score, qui a réussi à revenir avec un autre but de Simon Moreno, qui a ainsi réalisé un doublé au bord de la fin, dans le 90, clôturant ainsi le match avec le résultat de 1-2.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la Ténérife qui sont entrés dans le jeu étaient Shaquell Moore, Ruben dix, Pablo Larrea, Image de balise Carlos Pomarès et Etyan Gonzalez remplacement Jérémy Mellot, Victor Mollejo, Elady Zorrilla, Samuel Shashoua et Alexis, tandis que les changements dans le Mirandés Ils étaient Inigo Vicente, Iago Lopes, Brugui, Simon Moreno et Alex Lopez, qui est entré pour fournir Sergio Carreira, Unai Rementeria, Haïssem Hassan, Alexandre Marques et Odei Onaindia.

L’arbitre a donné un carton jaune à Jérémy Mellot, Enric Gallego, Image de balise Carlos Ruiz et Pablo Larrea par l’équipe locale déjà Alexandre Marques, Sergio Carreira, Alex Lopez et Raul Lizoain par l’équipe Mirandés.

Avec ce résultat, le Ténérife il reste 11 points et le Mirandés ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain le Ténérife sera mesuré avec le Almería, tandis que l’équipe des Mirandés jouera son match contre les Léganes.

Fiche techniqueTénérife :Juan Soriano, Carlos Ruiz, Nikola Sipcic, Jeremy Mellot (Shaquell Moore, min.46), Álex Muñoz, Samuel Shashoua (Carlos Pomares, min.80), Míchel Herrero, Álex (Etyan Gonzalez, min.87), Víctor Mollejo ( Ruben Diez, min.71), Elady Zorrilla (Pablo Larrea, min.80) et Enric GallegoCD Mirandés :Raúl Lizoain, Sergio Carreira (Íñigo Vicente, min.46), Anderson Arroyo, Odei Onaindia (Álex López, min.80), Imanol Garcia de Albeniz, Haissem Hassan (Brugui, min.60), Oriol Rey, Riccardo Capellini, Unai Rementeria (Iago Lopes, min.46), Sergio Camello et Alejandro Marques (Simon Moreno, min.65)Stade:Heliodoro Rodriguez LopezButs:Míchel Herrero (1-0, min. 44), Simon Moreno (1-1, min. 82) et Simon Moreno (1-2, min. 90)