Le CDC a justifié de nouvelles directives sur les masques basées sur une étude de vaccin répertoriée comme ayant échoué à l’examen par les pairs ⋆ .

Les Centers for Disease Control and Prevention ont cité une étude non publiée de l’Inde pour justifier sa recommandation mardi selon laquelle les personnes entièrement vaccinées «portent un masque dans les lieux publics intérieurs dans les zones de transmission importante ou élevée» de COVID-19.

Cette étude, qui affirmait que la variante Delta produisait une charge virale inhabituellement élevée chez plus de 100 travailleurs de la santé vaccinés atteints d'”infections révolutionnaires”, a été répertoriée comme ayant échoué à l’examen par les pairs dans la revue Nature lorsque le CDC l’a citée.

Les archives de la page de l’étude sur Research Square, un serveur de préimpression pour les recherches non publiées, montrent qu’elle a été marquée «rejeté» le 9 juillet et l’est restée au moins jusqu’au soir du 26 juillet, heure avancée de l’Est.

Cette version était toujours en ligne tôt mercredi matin, le lendemain du jour où le CDC a cité l’étude dans son dossier scientifique mis à jour le 27 juillet, selon un utilisateur de Twitter qui a publié une capture d’écran.

Le statut « rejeter » et les notes de révision ont été supprimés en milieu de matinée et remplacés par « publié », suggérant que Nature avait approuvé le document sans révisions, ce qui a suscité la controverse sur Twitter. Les notes ont été rapidement restaurées et le statut est passé à « réviser », portant la même date – le 9 juillet – que le statut initial de « rejet ».

Research Square a abordé la confusion à deux reprises vers midi mercredi, accusant “un bogue” et “une erreur d’interface utilisateur de notre part”. Il a déclaré que le document était toujours en cours de révision “et que la décision éditoriale actuelle est ‘Réviser'”.

Plus tard dans l’après-midi, les notes d’examen ont à nouveau disparu de la « chronologie de l’examen par les pairs », ne laissant qu’une classification « état actuel » du document comme « en cours d’examen ». Research Square a également publié un en-tête révisé précisant que l’article était examiné par “un journal Nature Portfolio”, pas nécessairement le journal phare, et qu’il s’associe à l’éditeur sur “un service de dépôt de préimpression intégré au journal”.

Les représentations de Research Square signifieraient que le CDC a cité des recherches déficientes pour étayer sa conclusion selon laquelle «les données émergentes suggèrent [COVID vaccines have] efficacité moindre contre les infections confirmées et les maladies symptomatiques » causées par la variante Delta, qui est « désormais prédominante aux États-Unis ».

La directrice du CDC, Rachelle Walensky, a déclaré que les personnes entièrement vaccinées “ont autant de charge virale que les non vaccinés, ce qui leur permet de propager le virus à d’autres”, c’est pourquoi tous les enfants devraient porter des masques dans les écoles, a rapporté NBC News. La Maison Blanche a annoncé qu’elle commencerait à exiger des masques dans ses bâtiments mercredi.

Le représentant républicain du Texas, Dan Crenshaw, faisait partie de ceux qui ont appelé le CDC pour la qualité de la recherche éclairant ses décisions politiques. “Les données” qui changent la donne ” que le CDC a utilisées pour le mandat des masques proviennent d’une seule étude indienne”, a-t-il tweeté. « L’étude a été rejetée lors d’un examen par les pairs. Mais le CDC l’a utilisé quand même.

Just the News a contacté le CDC, Nature, Research Square et les auteurs de l’étude pour obtenir des éclaircissements sur la chronologie des changements, l’exactitude des notes de révision et le calendrier de toute conversation entre l’agence américaine, l’éditeur basé à Londres et les chercheurs en le Royaume-Uni et l’Inde. Aucun n’a répondu.

L’équipe de recherche a soumis l’article à Nature le 18 juin, et un éditeur lui a été attribué et distribué pour examen par les pairs le même jour, selon le « chronologique d’examen par les pairs » d’origine sur Research Square.

Les quatre évaluateurs ont rendu leurs évaluations entre le 20 juin et le 8 juillet. Le lendemain du dernier, la décision éditoriale est prétendument arrivée de Nature : « Rejeter après évaluation par les pairs ».

Mais l’étude de préimpression faisait déjà des vagues avant la fin de l’examen. Science News a rapporté le 2 juillet que “les anticorps des personnes guéries et vaccinées étaient moins puissants pour empêcher delta d’infecter les cellules que l’alpha ou la version originale du virus de Wuhan, en Chine”. Les travailleurs de la santé indiens avaient reçu un vaccin AstraZeneca, qui n’a pas été approuvé pour une utilisation aux États-Unis

L’auteur principal Ravindra Gupta, virologue au Cambridge Institute of Therapeutic Immunology & Infectious Disease, a déclaré à la publication que la variante Delta n’était pas une menace sérieuse pour les personnes vaccinées plus jeunes et en meilleure santé. Mais cette souche envoie à l’hôpital des personnes vaccinées plus âgées et souffrant d’affections sous-jacentes, et “nous verrons des décès”.

La nature elle-même était plus circonspecte dans un rapport mardi sur l’effet des vaccins sur différentes souches de COVID, affirmant qu’il n’y avait pas de “données publiées” sur la variante Delta. Il a cité des prépublications de la mi-juillet en provenance d’Israël et de Chine, mais a ostensiblement omis les recherches antérieures sur l’Inde.

« Des études indiennes avec des vaccins non autorisés aux États-Unis ont noté des charges virales relativement élevées et des tailles de grappes plus importantes associées aux infections à Delta, quel que soit le statut vaccinal », a déclaré le CDC dans la section « Infections révolutionnaires » de sa science mise à jour. bref, citant les recherches de Gupta.

Le CDC cite un article indien qui aurait échoué à l’examen par les pairs

CDC

“Ces premières données suggèrent que les infections Delta révolutionnaires sont transmissibles”, ce qui est cohérent avec des données non publiées, a déclaré l’agence. Le mémoire précise qu’il « synthétise les preuves scientifiques soutenant les conseils du CDC pour les personnes entièrement vaccinées », qui a été mis à jour le même jour.

Le CDC ne s’est pas contenté de recommander des masques dans les lieux publics intérieurs, indépendamment de la vaccination.

À la lumière de la variante Delta, « les personnes entièrement vaccinées peuvent choisir de porter un masque quel que soit le niveau de transmission, en particulier si elles sont immunodéprimées ou présentent un risque accru de maladie grave due au COVID-19 », ou si un membre de leur ménage ne l’est pas. vacciné.

Même les personnes entièrement vaccinées avec une «exposition connue à une personne suspectée» de COVID-19 devraient être testées dans les quelques jours suivant l’exposition et porter un masque à l’intérieur pendant deux semaines ou jusqu’à ce qu’elles obtiennent un résultat de test négatif, a déclaré l’agence.