Le CDC affirme que 600000 enfants de 12 à 15 ans ont été vaccinés contre le COVID-19 ⋆ 10z viral

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté qu’environ 600000 enfants avaient été vaccinés avec le vaccin Pfizer contre le coronavirus, le seul vaccin aux États-Unis approuvé pour les enfants dès l’âge de 12 ans.

Après que 2 000 enfants âgés de 12 à 15 ans aient participé à des essais de vaccins, la Food and Drug Administration a déclaré le 10 mai que le vaccin était sûr et efficace pour les enfants de ce groupe d’âge. Deux jours plus tard, le CDC a officiellement recommandé son utilisation à toute personne âgée de plus de 12 ans. Plus de 17 millions d’enfants de ce groupe d’âge sont éligibles pour le vaccin.

«Il est maintenant temps de vous faire vacciner, a déclaré lundi le président Biden dans une mise à jour sur le programme fédéral de vaccination. Nous avons le vaccin. Nous avons assuré un approvisionnement suffisant pour vacciner tous les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Je le répète: le moment est venu de vous faire vacciner. »

Le CDC a reconnu que les enfants courent un risque beaucoup plus faible de contracter le virus que les personnes âgées et les adultes, mais encourage toujours l’injection pour limiter la propagation. Les Américains de 16 ans et plus sont devenus admissibles au vaccin à deux doses des semaines plus tôt.

Bien que l’agence ait déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour les personnes vaccinées de continuer à porter un masque COVID-19, les moins de 12 ans qui ne sont pas éligibles pour le vaccin sont invités à continuer à en porter un en public.

