Le CDC annonce que les Américains vaccinés peuvent désormais voyager avec un risque minimal

Les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé vendredi que les Américains vaccinés contre le COVID-19 pourront désormais voyager au pays et à l’étranger.

Le CDC a officiellement fait cette annonce lors du briefing Covid de la Maison Blanche et a déclaré que les Américains devront toujours porter des masques et observer la distanciation sociale lors de leurs voyages.

«Nous déclarons que les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre le voyage en présentant un faible risque pour elles-mêmes. Pour les voyages intérieurs, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de passer un test COVID-19 avant ou après le voyage et n’ont pas besoin de se mettre en quarantaine après le voyage », a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky lors du briefing de vendredi. «Et même si nous croyons que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager à faible risque pour elles-mêmes, les CDC ne recommandent pas de voyager pour le moment en raison du nombre croissant de cas.»

Elle a donné un exemple en disant que les grands-parents entièrement vaccinés peuvent prendre l’avion pour rendre visite à leurs petits-enfants en bonne santé sans avoir à passer un test Covid-19 ou à être mis en quarantaine par la suite. Elle a cependant exhorté les personnes qui voyagent à l’étranger à se faire dépister avant de retourner au pays.

Walensky a également déclaré que les endroits qui ont assoupli les précautions contre le COVID-19 pourraient être la cause de l’augmentation du nombre de cas.

«C’est un moment charnière pour notre pays», a déclaré Walensky. «Nous prenons des mesures sans précédent pour vacciner le public le plus rapidement possible, et des millions de personnes se font vacciner, chaque jour. Nous sommes mieux équipés que jamais pour relever les défis de taille, mais nous devons rester vigilants. »

La Maison Blanche a fait le point lors de la conférence de presse en disant que la moyenne des sept derniers jours était de 2,5 millions de vaccinations par jour et que près de 100 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin.

Lien source