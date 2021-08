Le CDC annoncera un nouveau moratoire sur les expulsions après des jours de pression ⋆ 10z viral

in

Des millions de ménages pourraient être expulsés au cours du mois prochain et certains ont prédit une crise d’expulsion à part entière, tout comme une augmentation des cas de Covid de la variante Delta hautement contagieuse pourrait inciter à de nouveaux appels pour que les gens restent chez eux et gardent leurs distances. Alors que les législateurs du Congrès sont en vacances annuelles en août, le CDC devrait prendre de nouvelles mesures mardi pour protéger les locataires risquant d’être expulsés après que les démocrates progressistes ont mené une campagne de pression ces derniers jours critiquant la Maison Blanche pour avoir autorisé le moratoire sur les expulsions expirer.

L’interdiction initiale a été mise en place en septembre dans le but de garder les gens chez eux. Le moratoire a été prolongé à plusieurs reprises, mais le CDC a clairement indiqué en juin qu’une ordonnance du tribunal leur interdisait de le prolonger au-delà du 31 juillet. Quelques jours seulement avant l’expiration, le président Joe Biden a appelé le Congrès à proroger le moratoire, arguant qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire unilatéralement. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a finalement refusé de voter sur une prolongation après qu’il est devenu évident qu’elle manquait de soutien démocrate suffisant pour qu’elle soit adoptée, ce qui a incité certains législateurs progressistes à mener des manifestations devant le Capitole ce week-end.

Photo de Jim Davis/The Boston Globe via .

Le président Biden a refusé de prévisualiser l’annonce des Centers for Disease Control and Prevention lorsque les journalistes lui ont demandé mardi après-midi. Mais il a dit qu’il s’attend à ce qu’ils agissent, reconnaissant que l’effort sera probablement contesté devant les tribunaux. “J’espère que ce sera un nouveau moratoire, que d’une certaine manière – et je ne vais pas l’annoncer maintenant, je les laisserai l’annoncer – couvre en quelque sorte près de 90 pour cent des Américains ou des locataires “, a déclaré le président.

Il s’agit d’une crise du logement entièrement évitable au milieu d’une pandémie. Le CDC doit intensifier et protéger notre santé publique en prolongeant le moratoire sur les expulsions pendant que nous continuons à obtenir une aide d’urgence. https://t.co/38lH5mavC3 – Elizabeth Warren (@ewarren) 2 août 2021

La nouvelle de la prolongation a attiré les éloges des démocrates de la Chambre qui étaient mécontents que le moratoire ait été autorisé à expirer samedi.

BIG : CDC adopte un moratoire sur les expulsions pour la grande majorité de la population. Merci à tous ceux qui ont gardé un coup de projecteur sur cela, en particulier @CoriBush qui comprend ce que c’est que de perdre sa maison et a transformé la passion en action.pic.twitter.com/tGDQkJVhPA – Chuck Schumer (@SenSchumer) 3 août 2021

La Maison Blanche et le président Pelosi ont exhorté les États à faire un meilleur travail en envoyant des fonds d’aide à la location d’urgence, qui ont été inclus dans le cadre de la loi CARES et du plan de sauvetage américain. Le financement est censé aider les locataires touchés financièrement par Covid à payer le loyer et les services publics, mais de nombreux États ont eu du mal à mettre en place des programmes efficaces pour fournir de l’argent aux personnes dans le besoin. Seule une petite fraction des fonds fédéraux a effectivement été dépensée.

Prés. Biden dit qu’il n’est pas sûr que la prochaine décision de moratoire sur les expulsions du CDC soit constitutionnelle, mais qu’il espère que cela «donnera un peu plus de temps» pour octroyer des fonds d’aide au loyer. pic.twitter.com/V78AOusRe5 – CBS News (@CBSNews) 3 août 2021

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) est apparue cette semaine sur « State of the Union » de CNN et a parlé franchement des problèmes concernant les moratoires sur les expulsions. Regardez le segment complet, ci-dessous.