Le CDC déclare que le racisme est “ une menace sérieuse pour la santé publique ” ⋆ .

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré que le racisme était une «grave menace pour la santé publique» dans ce pays.

Dr. Rochelle P. Walensky, qui a été nommé à la tête de l’agence par le président Joe Biden, a déclaré que le CDC «accélérera» son travail pour lutter contre le racisme en tant que moteur fondamental des inégalités raciales et ethniques en matière de santé aux États-Unis.

Walensky a commencé sa déclaration en soulignant que la pandémie de COVID-19 a gravement touché les communautés de couleur, les populations qui ont «subi des décomptes et des décès disproportionnés, et où l’impact social de la pandémie a été le plus extrême».

«Pourtant, les disparités observées au cours de l’année écoulée n’étaient pas le résultat du COVID-19», a-t-elle écrit. «Au lieu de cela, la pandémie a mis en lumière des inégalités qui existent depuis des générations et a révélé pour toute l’Amérique une épidémie connue, mais souvent non traitée, ayant un impact sur la santé publique: le racisme.»

«Ce que nous savons, c’est ceci: le racisme est une grave menace pour la santé publique qui affecte directement le bien-être de millions d’Américains», a affirmé Walensky. «En conséquence, cela affecte la santé de notre nation tout entière.»

«Le racisme n’est pas seulement la discrimination à l’encontre d’un groupe en raison de la couleur de sa peau, de sa race ou de son appartenance ethnique», a-t-elle poursuivi, «mais les barrières structurelles qui ont un impact différent sur les groupes raciaux et ethniques pour influencer le lieu de vie d’une personne, son lieu de travail, où leurs enfants jouent, et où ils adorent et se rassemblent en communauté.

L’American Public Health Association, note-t-elle, «a créé une carte interactive qui montre les déclarations de racisme en tant que crise ou urgence de santé publique à travers les États-Unis. Actuellement, plus de 170 déclarations sont présentées. »

«Ces déterminants sociaux de la santé», a écrit Walensky, «ont des effets négatifs à vie sur la santé mentale et physique des individus dans les communautés de couleur.

Elle a déclaré que le CDC continuerait d’étudier l’impact des déterminants sociaux sur les résultats en matière de santé, d’élargir le corpus de preuves sur la manière dont le racisme affecte la santé et de proposer et de mettre en œuvre des solutions efficaces pour y remédier.

L’agence utilisera également le financement de l’aide aux coronavirus pour faire des investissements nouveaux et élargis dans les communautés raciales et ethniques touchées par le COVID-19, ainsi que pour étendre ses efforts internes pour créer un environnement plus diversifié.

CDC lance un portail Web appelé Racisme et santé, avec des ressources pour les communautés minoritaires.

«Nous ne réussirons à lever les barrières systémiques et structurelles enracinées», écrit Walensky à la fin de sa déclaration, «que si nous travaillons en collaboration avec nos partenaires de santé publique et au plus profond de nos communautés, partout au pays.

