Le CDC déclare que le racisme est une menace sérieuse pour la santé publique ⋆ .

Un communiqué publié jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention a qualifié le racisme de «menace sérieuse pour la santé publique».

Directeur CDC, Rochelle Walensky, a souligné la grande disparité dans la manière dont la crise a affecté les groupes minoritaires aux États-Unis, en déclarant: «Les disparités constatées au cours de l’année écoulée n’étaient pas le résultat du COVID-19. Au lieu de cela, la pandémie a mis en lumière des inégalités qui existent depuis des générations et a révélé pour toute l’Amérique une épidémie connue, mais souvent non traitée, ayant un impact sur la santé publique: le racisme.

La déclaration de Walensky a abordé l’orientation de l’agence sur ces politiques et prévoit d’utiliser le financement du COVID-19 pour faire des investissements dans les communautés ethniques minoritaires en «établissant une infrastructure durable qui fournira les bases et les ressources nécessaires pour remédier aux disparités liées au COVID-19 et à d’autres problèmes de santé. «

En outre, pour soutenir leur engagement à mettre fin à ces disparités, le CDC a déclaré aujourd’hui qu’il avait créé un portail Web «Racisme et santé» sur son site «pour servir de plaque tournante pour nos activités, promouvoir un discours public sur la façon dont le racisme affecte négativement la santé et communiquer des solutions potentielles. »

Dr. Camara Phyllis Jones a déclaré à NBC News: «Je pense que c’est excellent que le racisme soit reconnu et cité comme une menace pour le bien-être de la nation. Nommer le racisme comme une menace, comme l’a fait le CDC, est opportun et constitue une étape audacieuse, nécessaire et importante. »

L’agence a conclu sa déclaration en disant: «Pour construire une Amérique plus saine pour tous, nous devons affronter les systèmes et les politiques qui ont abouti à l’injustice générationnelle qui a donné lieu à des inégalités raciales et ethniques en matière de santé.»

En septembre dernier, un responsable de l’administration Trump a déclaré qu’il annulait un cours de formation du CDC, après que l’ancien président ait dit aux agences fédérales d’arrêter la formation sur la «théorie critique de la race».

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]