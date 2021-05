Le CDC déclare que les étudiants devraient continuer à porter des masques pour le reste de l’année scolaire ⋆ .

Les élèves apportent leur déjeuner dans leurs salles de classe pour manger à l’école primaire Ackerman à Ackerman, Mississippi, le 11 mars 2021 (Jonathan Ernst / .)

Le CDC a récemment publié des directives selon lesquelles les écoles continuent d’appliquer des stratégies d’atténuation du COVID-19 pour le reste de l’année scolaire, car la plupart des élèves ne sont pas complètement vaccinés.

La recommandation mise à jour est arrivée le 15 mai, deux jours après que l’agence a annoncé que toute personne entièrement vaccinée peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni distancer physiquement.

Comme seules les personnes âgées de 12 ans et plus sont actuellement éligibles pour recevoir un vaccin COVID, des millions d’enfants d’âge scolaire ne sont toujours pas protégés contre le virus, a déclaré l’agence.

«Des ajustements des systèmes et des politiques peuvent être nécessaires pour que les écoles modifient les exigences en matière de masque pour les étudiants et le personnel tout en continuant à assurer la sécurité des populations non vaccinées», a déclaré le CDC dans sa recommandation.

Il prévoit de mettre à jour ses orientations pour les écoles dans les semaines à venir, selon ABC News.

La présidente de l’American Federation of Teachers – un syndicat d’enseignants qui s’est battu pendant une grande partie de l’année dernière pour garder les salles de classe fermées malgré des études scientifiques montrant qu’il y avait peu ou pas de transmission du virus dans les écoles – a déclaré dans un tweet qu’elle croyait. c’est “une bonne idée de rester vigilant dès maintenant sur la distance et les masques dans les écoles et de passer quelques minutes à essayer de comprendre comment les nouvelles directives relatives aux masques @cdc affectent les écoles”

Oui!! Et bonne idée de rester vigilant dès maintenant sur la distance et les masques dans les écoles et de passer quelques minutes à essayer de comprendre comment le nouveau guide de masque @cdc affecte les écoles… https://t.co/luRbwbbdFk – Randi Weingarten (@rweingarten) 16 mai 2021

Les nouvelles directives interviennent alors que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré de la même manière la semaine dernière que les enfants trop jeunes pour être vaccinés devront toujours porter des masques lorsqu’ils sont à l’intérieur et autour des autres «même si des enfants plus âgés et les adultes sont libres d’enlever une protection faciale lorsqu’ils sont entièrement vaccinés », y compris à l’automne, lorsque l’année scolaire commence et qu’ils« jouent avec leurs amis »et« en particulier dans une situation à l’intérieur ».

Fauci a ajouté que les enfants de moins de 12 ans ne seront probablement pas vaccinés avant la fin de l’année civile.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les masques faciaux ne seraient plus nécessaires dans les salles de classe du secondaire en Angleterre à partir de cette semaine.

Le ministère de l’Éducation du pays a déclaré que «les dernières données montrent que les taux d’infection continuent de diminuer» et que le fait de ne pas porter de masques «améliorerait l’interaction entre les enseignants et les élèves».

“Il est important de trouver un équilibre entre la protection Covid-19 et le bien-être des élèves”, a déclaré un porte-parole de Public Health England, selon la BBC, ajoutant que “des études scientifiques montrent que la transmission du Covid-19 dans les écoles reste faible.”

Au Royaume-Uni, 38,2% de la population adulte a maintenant reçu les deux vaccins, tandis que 37,1% de tous les Américains sont entièrement vaccinés aux États-Unis, selon le CDC. Quarante-sept pour cent des adultes américains ont été entièrement vaccinés.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.