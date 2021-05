Le CDC dit que nous pouvons commencer à abandonner les masques faciaux maintenant, mais certaines personnes sont clairement confuses – .

Dans les heures qui ont suivi l’annonce du jalon du CDC jeudi – enfin mettre à jour ses directives de masque de longue date pour noter que les personnes entièrement vaccinées peuvent maintenant recommencer à reprendre leur vie normale – la nouvelle que les gens attendent depuis plus d’un an pour entendre a été accueilli avec tout, de l’appréciation à la confusion. Et beaucoup de gens ont mal compris les nouvelles directives sur les masques faciaux et la distanciation sociale.

Voici ce que le CDC n’a pas dit dans ses conseils mis à jour sur les masques faciaux: si vous êtes vacciné, vous pouvez revenir à votre ancienne vie, sans exception. Pourtant, une partie de la couverture médiatique et même certains des commentaires des «experts» sur les réseaux sociaux auraient pu amener les gens à penser cela. Même le conseiller principal de l’équipe d’intervention COVID de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a commis une grosse erreur en tweetant ce qui suit jeudi après-midi, à la suite des nouvelles du CDC: «Si vous l’avez manqué, le CDC a révisé aujourd’hui ses directives pour les Américains vaccinés. Les masques et l’éloignement social ne sont plus nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur si vous êtes vacciné. »

Cependant, si vous voulez avoir un aperçu de ce qui a été annoncé aujourd’hui, rendez-vous sur la partie du site Web du CDC qui décrit en profondeur ce que vous pouvez faire «lorsque vous avez été complètement vacciné».

Voici où le tweet de Slavitt ci-dessus est au moins partiellement correct. Du CDC: «Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez reprendre les activités que vous aviez faites avant la pandémie.» Assez explicite, non? Mais vous devez continuer à lire.

. @ maddow sur les conseils de masque mis à jour du CDC: “Dans quelle mesure êtes-vous sûr? Parce que c’est un très grand changement.” Le directeur du CDC Walensky: “Nous en sommes sûrs. Il y a maintenant une quantité extraordinaire de preuves qui démontrent que les vaccins fonctionnent dans le monde réel.” pic.twitter.com/HEnpU9tIh6 – MSNBC (@MSNBC) 14 mai 2021

Les nouvelles directives du CDC se poursuivent: «Les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre leurs activités sans porter de masque ni s’éloigner physiquement, sauf lorsque requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, y compris les conseils sur les entreprises et le lieu de travail locaux.»

C’est une assez grosse exception! Un endroit où cette exception est en vigueur d’une manière majeure qui affectera des millions de gens ordinaires est partout régi par les lois fédérales sur les transports, comme les avions. Alors, faisons une pause et revoyons où nous en sommes – si vous êtes complètement vacciné, et cela fait au moins 2 semaines que vous avez reçu votre dernier vaccin – «vous pouvez reprendre les activités» que vous faisiez avant la pandémie. SAUF, comme nous venons de le voir, là où les règlements disent le contraire.

Oh, et regardez de plus près la fin de cette phrase ci-dessus qui mentionne les exceptions, car il y a une autre énorme mise en garde – si les entreprises et votre lieu de travail disent que vous devez toujours porter un masque, vous devez en porter un, nonobstant le Déclaration de «retour à la normale» du CDC. Et l’exception entreprise / lieu de travail, à elle seule, annule presque complètement l’assouplissement des restrictions que l’annonce de la CDC prétend offrir.

Sans expliquer complètement pourquoi, le directeur du CDC affirme que les personnes vaccinées doivent toujours porter un masque lorsqu’elles sont en avion ou dans les transports en commun, malgré de nouvelles directives selon lesquelles les personnes vaccinées peuvent aller sans masque à l’intérieur, quelle que soit la taille de l’événement. – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 13 mai 2021

Quelques questions supplémentaires à considérer:

Cette nouvelle directive du CDC ne signifiera-t-elle pas que certaines personnes non vaccinées diront simplement de s’en prendre à eux et d’abandonner leur masque facial et de continuer à conserver leur hésitation à l’égard des vaccins? Presque certainement – après tout, s’ils ne sont pas suffisamment préoccupés par leur propre santé pour se faire vacciner, pourquoi voudraient-ils se démarquer en public et continuer à être parmi les seuls à porter des masques faciaux? Le CDC semble dire, cependant, que vous ne devriez pas vous inquiéter de ce que ces gens font cela, tant que vous êtes vacciné – parce que tout ira bien.

Porter un masque facial après avoir été vacciné n’a pas été «conforme à la science». Il a suivi le CDC. Et cela a sapé l’effort de vaccination. pic.twitter.com/GHHta88Tec – Clarté (@covid_clarity) 14 mai 2021

Cela contribuera-t-il à améliorer le nombre global de vaccins aux États-Unis? Peut-être. L’idée est que jusqu’à présent, au moins certaines personnes hésitaient à se faire vacciner, car elles voyaient que la vie ne reviendrait apparemment pas à la normale de si tôt. Les masques et la distanciation sociale seraient toujours nécessaires. Les nouvelles d’aujourd’hui corrigent cela.

Quelques autres points importants sur lesquels le CDC a souligné aujourd’hui, tirés des orientations du CDC sur son site Web:

Ce que l’on sait maintenant du coronavirus

Les vaccins COVID-19 sont efficaces pour prévenir la maladie COVID-19, en particulier les maladies graves et la mort, selon le CDC. Les vaccins de fabricants de médicaments comme Pfizer et Moderna réduisent également le risque de propagation du COVID-19 par les personnes.

Ce que nous apprenons encore

Quelle est l’efficacité des vaccins contre les variantes du virus qui cause le COVID-19. Les premières données montrent que les vaccins peuvent fonctionner contre certaines variantes mais pourraient être moins efficaces contre d’autres. Dans quelle mesure les vaccins protègent les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Et la question à un million de dollars, combien de temps les vaccins COVID-19 peuvent protéger les gens avant qu’ils n’aient besoin du prochain vaccin de rappel, vraisemblablement annuel.

