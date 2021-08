Le CDC émet un moratoire sur les expulsions ⋆ 10z viral

Les deux finalistes de cette semaine sont davantage liés à des problèmes culturels, ce qui rend le choix du gagnant de cette semaine facile car il a beaucoup plus d’impact. De plus, même si Cori Bush et Joy Behar ont peut-être manqué cette semaine, j’ai consulté des experts en sciences politiques qui insistent sur le fait que les deux auront de nombreuses opportunités pour la première place à l’avenir.

Gagnant: CDC émet un moratoire sur les expulsions en raison de COVID

Mardi, l’administration Biden a cédé à la pression des démocrates de la Chambre alors que le CDC a annoncé un moratoire sur l’expulsion des locataires dans la majeure partie du pays, et a cité la non-pandémie COVID comme raison. Pour ceux qui parlent de ce choix, tout en faisant valoir que cette histoire est effrayante, pas stupide, je ne suis pas d’accord. C’est à la fois effrayant et stupide. Et la stupidité l’emporte de loin sur la peur.

Les arguments selon lesquels les actions du CDC sont effrayantes sont les suivants :

Le CDC n’a absolument aucune autorité pour adopter une telle politique, et le président Joe Biden l’a admis lorsqu’il doutait qu’une telle directive soit même constitutionnelle. Mais il l’a fait quand même. Et comment appelons-nous une situation où des fonctionnaires non élus comme ceux du CDC peuvent mettre en œuvre tout ce qu’ils veulent bien qu’ils n’en aient pas le droit ? On appelle ça une dictature. L’effronterie avec laquelle ils ont pris cette mesure est alarmante. L’attachée de presse Jen Psaki et Biden ont tous deux essentiellement haussé les épaules à l’idée qu’ils faisaient quelque chose de mal. Que la Constitution soit maudite. Le niveau de mépris que Biden et d’autres démocrates ont pour les compatriotes américains qui se trouvent être des propriétaires est à couper le souffle. Cette action n’est rien d’autre que le bien-être de classe et entièrement alignée sur l’idéologie socialiste ; clair et simple.

Mais maintenant, considérons les nombreuses inepties qui accompagnent l’ordre du CDC, et les raisons de la sélection de cette semaine :

Le CDC est un acronyme pour les Centers for Disease Control. Au lieu de provenir d’une agence qui devrait se concentrer sur les champignons, les virus et les bactéries, une politique sur les propriétaires expulsant les locataires ne devrait-elle pas provenir d’un service plus approprié ? Dites peut-être… oh, je ne sais pas… le ministère du Logement et de l’Urbanisme ? Est-ce que quelqu’un croit encore que la réponse COVID de notre gouvernement concerne vraiment COVID? La logique du déménagement, apparemment, est que l’impact économique dû à COVID est si grave que le gouvernement doit intervenir au nom des locataires délinquants. Mais Biden et Psaki ont martelé l’idée que notre économie est florissante. Ne faites pas attention aux données sur l’inflation et l’emploi, tout va bien, voyez-vous. Alors, si notre économie se porte si bien, pourquoi les gens ne pourraient-ils pas payer leur loyer, Joe ? Les génies de gauche déplorent constamment le problème des sans-abri aux États-Unis. L’itinérance résulte généralement d’un manque de logements et d’un trop grand nombre de personnes cherchant à les occuper : offre et demande. Existe-t-il un meilleur moyen de décourager les investisseurs immobiliers potentiels de devenir propriétaires que de demander à notre président de publier un édit disant aux locataires qu’ils peuvent ne pas payer leur loyer ce mois-ci ? Une partie du mandat du CDC comprend ce casse-tête : « Les propriétaires qui violent le moratoire peuvent être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, d’un an de prison, ou des deux ; l’amende passe à 250 000 $ si la violation entraîne le décès d’un locataire. Ainsi, la question évidente est de savoir comment un locataire expulsé subit-il la mort en conséquence ? Votre propriétaire vous botte le cul de freeloader dans la rue, vous marchez sur le trottoir et puis, wam, vous mourez de COVID ? C’est vraiment un virus polyvalent. Alors que de nouveaux cas de COVID sont en hausse, prétendument en raison de la variante Delta du virus, les hospitalisations et les décès continuent d’être très gérables. Les décès dus au COVID à travers le pays continuent d’être en moyenne d’environ 350 décès par jour et semblent être en baisse. Ce nombre est un ordre de grandeur inférieur à ce que nous avons connu au plus fort de la pandémie.

Le moratoire du CDC est sans aucun doute inconstitutionnel et sera annulé par les tribunaux. Biden et les démocrates parient cependant que le moratoire aura expiré à ce moment-là, et ils marqueront des points politiques avec leur base de gauche entre-temps. Mais ne vous y trompez pas : le mandat de la CDC est une solution à la recherche d’un problème. La pandémie de COVID est terminée, et les démocrates peuvent sentir ce pouvoir sur nous qu’ils ont goûté avec leur tyrannie COVID s’évanouissant. Ils veulent du COVID. Ils ont besoin de COVID. Et ils ne se soucient pas de savoir à quel point ils ont l’air ou semblent ridicules en faisant connaître ce fait.

Mention honorable n ° 1: Defund the Police Backer Cori Bush a des détails de sécurité privés

Directement de la liste des « choses que vous ne pouvez pas faire » vient cette histoire concernant la représentante Cori Bush (D-MO). Bush, l’activiste vocal du BLM qui a été élu en quelque sorte puis est devenu membre de The Squad sans même être obligé d’auditionner (une situation nécessitant une enquête sérieuse, d’ailleurs), a déclenché ce whopper mercredi. Dans la même déclaration, Bush a défendu son embauche de personnel de sécurité privée, expliquant : « Je vais m’assurer d’avoir la sécurité parce que je sais que j’ai eu des attentats contre ma vie », puis, quelques secondes plus tard, elle a doublé le financement de la police en exigeant : « Il faut que la police soit financée. » Continuez à élire des bouffons comme celui-ci, démocrates. S’il te plaît.

Mention honorable n ° 2: Joy Behar (aucune autre clarification nécessaire, juste son nom)

Il y a deux déclarations qui justifieraient la place de Behar ici cette semaine, la première étant l’affirmation de Behar mardi selon laquelle le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, est un « sociopathe négligent et meurtrier » pour probablement être le meilleur gouverneur du pays, haut la main. Mais encore plus idiot du clown de talk-show de jour était cette beauté, quand Behar a essayé de rationaliser pourquoi les cotes d’approbation du vice-président Kamala Harris sont en chute libre. « Qu’est-ce qui est différent chez elle que nous n’avons jamais vu auparavant ? Qu’est ce que ça pourrait être?” demanda Béhar. “Oh c’est vrai. C’est une femme et elle est noire. J’ai presque oublié.” Ou, Joy, peut-être que la raison pour laquelle Harris a les cotes d’approbation les plus basses de tous les vice-présidents depuis les années 1970 est qu’elle est horrible dans son travail et qu’elle est presque aussi ennuyeuse que vous. Peut-être.

Photo de Steve Rhodes sur Flickr.

