Le CDC enquête sur une épidémie de salmonelle dans 25 États – .

Comme si nous n’avions pas assez à gérer sur le front de la crise sanitaire avec la pandémie de coronavirus, le CDC avertit maintenant les gens qu’une épidémie de salmonelle s’est propagée à la moitié du pays. De plus, les autorités n’ont pas encore déterminé ce qui l’a causé.

L’agence de santé a publié vendredi un avis faisant le point sur l’enquête. Cette épidémie de bactéries a commencé il y a quelques semaines et a explosé de seulement quelques infections à 127 au dernier décompte – et avec 18 nécessitant une hospitalisation, dans 25 États. “Un aliment spécifique n’a pas encore été identifié comme la source de cette épidémie à croissance rapide”, lit-on dans une note épinglée en haut de l’avis du CDC. « Si vous présentez des symptômes d’une infection à Salmonella, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé et signalez votre maladie à votre service de santé pour aider les enquêteurs à résoudre cette épidémie. »

CDC: l’épidémie de salmonelle s’est propagée à 25 États

Les responsables de la santé aux niveaux national et local essaieraient de se concentrer sur les aliments que les personnes touchées ont mangé au cours de la semaine précédant leur maladie. Il est également important de noter que le nombre réel de personnes touchées est probablement beaucoup plus élevé que le décompte officiel. En partie parce que cela peut prendre jusqu’à quatre semaines pour identifier quelqu’un comme faisant partie d’une épidémie.

Selon le CDC, la plupart des personnes infectées par Salmonella présentent des symptômes tels que diarrhée, fièvre et crampes d’estomac. Les symptômes commencent généralement entre six heures et six jours après avoir avalé la bactérie. Mais la bonne nouvelle est que la plupart des gens se rétablissent sans avoir besoin de traitement après quatre à sept jours.

NOUVELLE ÉPIDÉMIE : Le CDC enquête sur une épidémie de Salmonella à croissance rapide. La source est inconnue, mais les enquêteurs travaillent rapidement pour identifier un aliment lié à une maladie. Infos sur ce que vous pouvez faire : https://t.co/SH3Iy7JeEG. pic.twitter.com/uhNm9EINbi – CDC (@CDCgov) 17 septembre 2021

Autres faits essentiels à savoir

Cependant, selon le CDC, certaines personnes pourraient souffrir d’une maladie plus grave à la suite de cette épidémie. Ces personnes pourraient même nécessiter un traitement médical ou une hospitalisation. Les personnes potentiellement dans cette catégorie comprennent les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est plus faible.

Voici ce que le CDC dit de faire si vous présentez des symptômes de Salmonella :

Sur une note connexe, l’agence de santé avertit que vous devez appeler votre fournisseur de soins de santé immédiatement si vous présentez l’un des symptômes suivants

Diarrhée et fièvre supérieure à 102 °F. Diarrhée pendant plus de trois jours qui ne s’améliore pas. Diarrhée sanglante. Tellement de vomissements que vous ne pouvez pas retenir les liquides. Et des signes de déshydratation.