Le CDC exhorte les laboratoires à utiliser des tests COVID qui peuvent différencier de la grippe

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont exhorté les laboratoires cette semaine à stocker dans les cliniques des kits pouvant tester à la fois le coronavirus et la grippe à l’approche de la “saison de la grippe”.

Le CDC a annoncé mercredi qu’il retirerait sa demande d’« autorisation d’utilisation d’urgence » de kits de tests de diagnostic en temps réel, qui ont été utilisés à partir de février 2020 pour détecter les signes du coronavirus, d’ici la fin de l’année.

“Le CDC fournit cet avis préalable aux laboratoires cliniques pour qu’ils disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l’une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA”, a déclaré l’agence.

Les États-Unis ont signalé plus de 34,4 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie en 2020 et plus de 610 000 décès.

Mais alors que les cas de COVID-19 montaient en flèche dans tout le pays, les hospitalisations et les décès causés par la grippe ont diminué.

Selon les données publiées par le CDC plus tôt ce mois-ci, les taux de mortalité due à la grippe étaient nettement inférieurs en 2020 par rapport aux années précédentes.

Il y a eu 646 décès liés à la grippe chez les adultes signalés en 2020, alors qu’en 2019, le CDC a estimé qu’entre 24 000 et 62 000 personnes sont décédées de maladies liées à la grippe.

Le CDC a exhorté les laboratoires à “économiser du temps et des ressources” en introduisant des kits capables de déterminer et de distinguer un test positif pour le coronavirus et la grippe.

“Le CDC encourage les laboratoires à envisager l’adoption d’une méthode multiplexée pouvant faciliter la détection et la différenciation du SRAS-CoV-2 et des virus de la grippe”, a déclaré mercredi l’agence.

Les laboratoires auront jusqu’à la fin de 2021 avant que le CDC ne retire officiellement son autorisation d’utilisation d’urgence du panel de diagnostic RT-PCR en temps réel.