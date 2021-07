Le CDC lance le chat WhatsApp en espagnol sur le covid

“L’objectif est que tout le monde aux États-Unis se fasse vacciner”, explique Luisana Pérez, attachée de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS). Le responsable informe que les parties intéressées peuvent poser des questions et résoudre leurs doutes sur covid-19 via un chat WhatsApp en espagnol. Pérez précise que le vaccin est gratuit et que, lorsqu’on est vacciné, les informations personnelles ne sont pas partagées avec d’autres autorités, ils ne devraient donc pas avoir peur quel que soit leur statut d’immigration.

