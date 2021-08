Le CDC publie un guide pour un «langage inclusif» pour encourager «l’équité en santé»

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un guide sur le “langage inclusif” afin de promouvoir “l’équité en santé” et la “communication inclusive”.

“Le langage utilisé dans les produits de communication doit refléter et répondre aux besoins des personnes visées par l’auditoire”, lit-on dans le guide du CDC.

Le guide comporte plusieurs sections avec des suggestions pour un langage plus inclusif, y compris une section dédiée aux « corrections et détentions » qui suggère de remplacer des termes tels que « détenu », « prisonnier », « condamné/ex-condamné » et « criminel » par des termes telles que « Personnes/personnes », « Personnes en détention provisoire ou inculpées », « Personnes en liberté conditionnelle ou en probation » ou « Personnes détenues dans des centres de détention pour immigrants ».

Les autres sections du guide incluent « Incapacité », « Abus de drogues/substances », « Accès aux soins de santé et accès aux services et aux ressources », « L’itinérance », « Situation socioéconomique inférieure », « Santé mentale/Santé comportementale », « Non-US -personnes nées/statut d’immigration”, “adultes plus âgés”, “personnes à risque accru/plus élevé”, “race et ethnie”, “rural” et “orientation sexuelle et identité de genre”, tous qui suggèrent des termes de remplacement pour les langage généralement utilisé pour désigner les groupes.

“Ces termes sont vagues et impliquent que la condition est inhérente au groupe plutôt que les facteurs de causalité réels”, explique le guide. « Envisagez d’utiliser des termes et un langage axés sur les systèmes en place et expliquez pourquoi et/ou comment certains groupes sont plus touchés que d’autres. Essayez également d’utiliser un langage qui explique l’effet (c’est-à-dire que des mots tels que impact et fardeau sont également vagues et devrait être expliqué).

Le guide encourage également les gens à ne pas utiliser un langage de “langage déshumanisant”, insistant plutôt sur le fait que le “langage d’abord de la personne” soit utilisé à sa place.

« Considérez le contexte et le public pour déterminer si le langage utilisé pourrait potentiellement conduire à des hypothèses négatives, des stéréotypes, une stigmatisation ou un blâme », indique le guide. “Cependant, ces termes peuvent être appropriés dans certains cas.”