Le CDC rattrape la science réelle avec le passage des directives de quarantaine de 10 jours à cinq – RedState

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) vient de supprimer les directives de quarantaine ajustées pour COVID-19 et les personnes vaccinées. C’est après un tollé de l’industrie du transport aérien que les directives et l’augmentation des cas de variantes Omicron causaient des pénuries de personnel.

Rupture : le CDC raccourcit la période d’isolement de Covid de 10 jours à 5 jours. – Le premier (@TheFirstonTV) 27 décembre 2021

C’est dommage qu’ils aient licencié tous ces employés qui refusaient le jab, mais je m’éloigne du sujet….

Depuis l’AP :

Les autorités sanitaires américaines ont réduit lundi les restrictions d’isolement pour les Américains qui attrapent le coronavirus de 10 à cinq jours, et ont également raccourci le temps nécessaire pour mettre les contacts étroits en quarantaine. Les responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les directives sont conformes aux preuves croissantes que les personnes atteintes du coronavirus sont les plus contagieuses au cours des deux jours avant et trois jours après l’apparition des symptômes. La décision a également été motivée par une récente augmentation des cas de COVID-19, propulsée par la variante omicron.

Bon sang, qu’est-ce que ça sonne ? Il semble que le CDC traite enfin le SRAS CoV-2—COVID-19 et ses variantes comme tous les autres virus. Les contagions du rhume et de la grippe surviennent généralement dans les 2 à 5 premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Si une personne ne présente aucun symptôme, c’est une perte de temps de la forcer à s’isoler. Mais pas seulement du temps : argent, main-d’œuvre, ressources critiques.

Pourquoi était-ce si difficile à comprendre pour le gouvernement? Et si cela suit la science, alors que diable faisaient-ils il y a un an ?

Les esprits curieux veulent savoir.

C’est finalement la perturbation de la main-d’œuvre, en particulier des infrastructures critiques comme les hôpitaux et les services d’urgence, qui a allumé un match sous le CDC. Un autre groupe d’employés qui ont été licenciés sans ménagement pour avoir refusé la vaccination.

On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus.

CNBC a rapporté quatre jours plus tôt,

Un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines a exhorté les Centers for Disease Control and Prevention à réduire de moitié son temps de quarantaine recommandé pour les personnes présentant des cas révolutionnaires de Covid-19, avertissant que les 10 jours actuels pourraient entraîner des pénuries de main-d’œuvre et des interruptions de vol. « Comme pour les effectifs des soins de santé, de la police, des pompiers et des transports publics, la poussée d’Omicron peut exacerber les pénuries de personnel et créer des perturbations importantes pour nos effectifs et nos opérations », a écrit le PDG d’Airlines for America, Nicholas Calio, dans une lettre à la directrice du CDC, Rochelle Walensky, jeudi. La lettre, qui fait écho à ce que Delta Air Lines a écrit à Walensky mardi, montre l’inquiétude croissante de l’industrie du transport aérien concernant l’impact des directives alors que les cas de Covid, en particulier de la variante omicron, augmentent dans tout le pays. Airlines for America représente American, United, Delta, Southwest, FedEx, UPS et autres. Le CDC n’a pas immédiatement commenté.

Je suppose que ce changement dans les directives du CDC est leur commentaire. Bien sûr, cela ne sauve pas le groupe d’annulations de voyages de vacances qui se produisent au moment même où j’écris.

Rien qu’aujourd’hui, l’industrie du transport aérien et, par conséquent, le peuple américain, connaissent :

Retards totaux aujourd’hui : 14 405 Retards totaux à l’intérieur, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis aujourd’hui : 6 711 Annulations totales aujourd’hui : 3 137 Annulations totales à l’intérieur, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis aujourd’hui : 1 373

Eh bien, le CDC rattrape enfin la science, ainsi que le bon sens économique.

Les premières recherches suggèrent que l’omicron peut provoquer des maladies plus bénignes que les versions antérieures du coronavirus. Mais le grand nombre de personnes infectées – et devant donc s’isoler ou se mettre en quarantaine – menace d’écraser la capacité des hôpitaux, des compagnies aériennes et d’autres entreprises à rester ouverts, selon les experts. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que le pays était sur le point de voir de nombreux cas d’omicron. « Tous ces cas ne seront pas graves. En fait, beaucoup seront asymptomatiques », a-t-elle déclaré lundi à l’Associated Press. « Nous voulons nous assurer qu’il existe un mécanisme par lequel nous pouvons continuer en toute sécurité à maintenir le fonctionnement de la société tout en suivant la science. »

C’est trop peu, trop tard. Sans oublier, les sables mouvants du CDC, la bascule Anthony Fauci et les médias traditionnels ont si profondément ancré la peur chez certaines personnes, que toute mention de changements de directives ou de la façon dont COVID-19 est géré, semble seulement causer plus de peur et de récriminations.

J’ai essayé de défendre le @CDCgov pendant des mois contre les hordes de opposants. Cette décision désarme et prouve que la politique fondée sur la science est vaincue par la politique et l’économie. C’est du BS pur et simple. Les crises ne rendent pas les concitoyens sacrifiables ! https://t.co/Xm0fUHByB6 – Timothy Ellender, MD, FCCM (@tjelle13) 28 décembre 2021

Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Nous verrons quel tollé l’emportera l’heure suivante.