Le CDC recommande le vaccin Pfizer COVID pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

Lydia Melo, 7 ans, est inoculée avec l’une des deux doses réduites du vaccin Pfizer BioNtech COVID-19 lors d’un essai à l’Université Duke de Durham, Caroline du Nord, le 28 septembre 2021. (Shawn Rocco/Duke University/Handout via .)

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi l’utilisation du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de cinq à onze ans.

L’approbation pourrait permettre la vaccination des enfants dès cette semaine. Les enfants de ce groupe d’âge recevront deux injections à trois semaines d’intervalle, avec environ un tiers de la dose administrée aux adultes.

Les enfants courent un risque significativement plus faible de cas graves de COVID-19 que les adultes, mais le manque d’éligibilité au vaccin a conduit de nombreuses localités à insister pour qu’ils se masquent dans les écoles.

« Ensemble, avec la science en tête, nous avons fait un autre pas en avant important dans la lutte de notre pays contre le virus qui cause Covid-19 », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, dans un communiqué.

« En tant que maman, j’encourage les parents qui ont des questions à parler à leur pédiatre, à leur infirmière scolaire ou à leur pharmacien local pour en savoir plus sur le vaccin et l’importance de faire vacciner leurs enfants », a ajouté Walensky.

La recommandation intervient après qu’un comité consultatif du CDC a voté 14-0 pour recommander l’administration du vaccin Pfizer aux enfants.

« Nous avons d’excellentes preuves d’efficacité et d’innocuité », a déclaré au Wall Street Journal, membre du panel Beth Bell, professeur à la School of Public Health de l’Université de Washington. « Nous avons une analyse risques-bénéfices favorable. Nous avons beaucoup de parents là-bas qui réclament vraiment et veulent faire vacciner leurs enfants. »

La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants la semaine dernière.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

