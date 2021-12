Le CDC recommande les vaccins Pfizer et Moderna plutôt que J&J en raison d’effets secondaires rares

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont modifié jeudi leurs recommandations pour les vaccins Covid-19 pour indiquer clairement que les injections faites par Moderna et Pfizer/BioNTech sont préférées au vaccin de Johnson & Johnson. La nouvelle recommandation se lit désormais comme suit : « les vaccins à ARNm sont préférés au vaccin Janssen Covid-19 pour la prévention de Covid-19 chez les 18 ans et plus. »

Plus tôt jeudi, le comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination a approuvé la recommandation mise à jour après avoir entendu de nouvelles données indiquant qu’un syndrome de coagulation sanguine rare est plus fréquent chez les personnes qui ont récemment reçu un vaccin J&J qu’on ne le croyait auparavant. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a accepté la recommandation mise à jour en quelques heures.

HINES, ILLINOIS – 24 SEPTEMBRE : Lalain Reyeg administre un vaccin de rappel COVID-19 et un vaccin contre la grippe au vétéran de l’armée Gary Nasakaitis à l’hôpital Edward Hines Jr. VA le 24 septembre 2021 à Hines, Illinois. Aujourd’hui, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a approuvé une injection de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les personnes de 65 ans et plus, celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents ou celles qui travaillent dans des situations à haut risque. (Photo de Scott Olson/.)

Le CDC a enregistré 54 cas aux États-Unis de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie, ou TTS, depuis que le vaccin est devenu disponible. Neuf personnes sont décédées – sept femmes et deux hommes. Ces taux sont plus élevés que ceux estimés précédemment chez les hommes et les femmes, a déclaré le CDC. Bien que seuls quelques cas aient été observés pour chaque million de personnes vaccinées par tranche d’âge, ils sont plus élevés que ce que l’on croyait lorsque les conseillers en vaccins ont été informés pour la dernière fois. Trente-neuf des 54 cas signalés se sont produits avant que le CDC et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis interrompent l’administration du vaccin en avril pour enquêter sur le lien. Les agences ont repris l’autorisation d’utiliser le vaccin plus tard en avril.

Conclusion du CDC ce soir :

-Faites-vous vacciner avec Pfizer ou Moderna.

-Soyez boosté avec Pfizer ou Moderna.

-Si votre base est J&J, boostez-vous avec Pfizer ou Moderna. Question en suspens : J&J devrait-il avoir un deuxième booster (trois coups au total) à un moment donné comme les autres ? pic.twitter.com/A9Jr3cXvvj – Blog Maddow (@MaddowBlog) 17 décembre 2021

Le risque de myocardite – une maladie inflammatoire cardiaque rare – est plus faible pour les vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech que le risque de caillots sanguins du vaccin J&J. Mais il peut être conseillé aux hommes plus jeunes d’éviter les vaccins à ARNm, donc la suppression complète des recommandations pour le vaccin J&J poserait des problèmes.

Le CDC a élargi ses recommandations pour les rappels du vaccin #COVID19 afin d'inclure désormais toutes les personnes de 16 ans et plus. A l'heure actuelle, seul le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est autorisé et recommandé pour les adolescents de 16 et 17 ans. En savoir plus : https://t.co/77CTFuJFcO pic.twitter.com/d4qRJH4I1H – CDC (@CDCgov) 9 décembre 2021



Plus tôt cette semaine, la FDA a renforcé le langage de la fiche d’information qui accompagne le vaccin J&J, affirmant qu’il ne devrait pas être administré à toute personne ayant des antécédents de STT. Il n’y a cependant aucun facteur de risque clair pour prédire qui développera la maladie après avoir reçu le vaccin, a déclaré le CDC.

JUSTE DANS: Le comité consultatif du CDC recommande aux personnes qui ont le choix de se procurer un vaccin à ARNm, Pfizer ou Moderna, plutôt que le vaccin à injection unique Johnson & Johnson après un examen des nouvelles données du CDC sur les caillots sanguins rares liés à J&J. https://t.co/ZRY1sOuHbR pic.twitter.com/5uOdimUsOu – ABC News (@ABC) 16 décembre 2021