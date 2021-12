Le CDC réduit considérablement l’estimation de la prévalence de l’omicron aux États-Unis

Le CDC a considérablement réduit son estimation de la prévalence de la variante omicron de COVID-19 aux États-Unis plus tôt en décembre, affirmant mardi que la variante omicron était responsable de 22,5% de tous les nouveaux cas pour la semaine se terminant le 18 décembre après avoir dit précédemment la variante omicron était responsable de 73,2 % de tous les nouveaux cas pour la même semaine.

Pour la semaine se terminant le 25 décembre, l’agence a déclaré qu’omicron représentait 58,6% de tous les nouveaux cas.

Jasmine Reed, porte-parole du CDC, a noté qu’il y avait « un large intervalle prédictif affiché dans le graphique de la semaine dernière » et que la révision à la baisse était en partie due à la « vitesse à laquelle Omicron augmentait ».

« Les modèles de CDC ont une gamme, et … nous constatons toujours une augmentation constante de la proportion d’Omicron », a déclaré Reed à Fox News Digital. « Dans certaines régions du pays, Omicron représente environ 90 % ou plus des cas. »

Testeurs d’antigènes COVID à UW-Eau Claire lundi à Eau Claire, WI. Le test est destiné aux personnes asymptomatiques et dure environ 20 minutes entre le moment où l’écouvillonnage est effectué et le retour des résultats. (Photo de David Joles/Star Tribune via .)

Le Dr Jerome Adams, ancien chirurgien général de l’administration Trump, a expliqué que la révision était probablement en partie due à un biais de réponse causé par une bizarrerie de test avec omicron appelée « abandon du gène S », dans laquelle l’un des trois gènes cibles n’est pas détectée. Lorsque ce gène n’est pas détecté, il peut être un marqueur immédiat de l’omicron.

« Beaucoup de gens voyaient ce décrochage S sur les tests avant même de subir les tests génétiques de suivi, et ces échantillons étaient donc beaucoup plus susceptibles d’être envoyés pour séquençage », a déclaré le Dr Adams à Fox News Digital.

Le CDC RACCOURT L’ISOLEMENT ET LA PÉRIODE DE QUARANTAINE POUR LES PATIENTS INFECTÉS PAR COVID-19

Au fur et à mesure que le CDC collecte plus de données, il peut déterminer avec plus de précision les proportions de chaque variante dans tout le pays, selon le Dr Li Tang, membre associé du corps professoral du département de biostatistique de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

« Auparavant, ils s’appuyaient probablement sur un petit nombre de séquences disponibles. Il convient également de noter que, bien que l’intervalle de confiance soit maintenant plus étroit, la plage est encore large, allant de 41,5% à 74%, suggérant une grande incertitude », a déclaré le Dr Tang. a déclaré à Fox News Digital.

L’infirmière autorisée de l’hôpital pour enfants de Lurie, Carolyn Ruyle, prépare une dose d’un vaccin Pfizer COVID-19 à l’hôpital pour enfants de Lurie le vendredi 5 novembre 2021 à Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Les nouvelles estimations signifient que la variante delta était encore dominante pendant la majeure partie du mois de décembre, bien qu’omicron ait maintenant un léger avantage.

Quoi qu’il en soit, les cas de COVID-19 ont augmenté ces dernières semaines, alors que les États-Unis ont établi lundi un record d’une journée pour de nouveaux cas avec 441 278 infections confirmées.

La moyenne sur 7 jours lundi était de 240 408, soit à peu près le quadruple du minimum de 64 206 du 24 octobre.

Kecia Harris, avec le département des services environnementaux, nettoie la chambre d’un patient combattant le coronavirus à l’hôpital Our Lady of Angels de Bogalusa, Louisiane, le lundi 9 août 2021. ((Chris Granger/The Advocate via AP))

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Omicron était le plus répandu dans le sud, le nord-ouest du Pacifique, le Midwest et la région de New York au cours de la semaine qui s’est terminée le 25 décembre, selon les données du CDC.

« Il est également important que les gens comprennent que dans le grand schéma des choses, ils n’avaient probablement qu’une semaine ou deux d’avance sur ce que nous allons voir de toute façon, car l’omicron se propage si rapidement qu’il sera de 73% au moment où vous regardez les chiffres de cette semaine ou de la semaine prochaine », a déclaré le Dr Adams.