Le CDC semble avoir dissimulé des données montrant que le masquage des enfants dans les écoles est inutile – RedState ⋆ .

Je sais que faire confiance au CDC pour les informations COVID, c’est un peu comme faire confiance à un tueur en série pour prendre soin de vos enfants, mais même quand même, cela semble un peu beaucoup.

Dans une révélation tout à fait attendue, le CDC a été surpris à dissimuler ses propres données qui montrent que les mandats de masque ne produisent aucune différence statistiquement significative dans les taux d’infection dans les écoles. Au lieu d’inclure cette information dans son rapport publié et ses directives actuelles, le CDC l’a mise de côté.

Intéressant… le CDC a trouvé des différences statistiquement insignifiantes entre les écoles qui obligeaient les enfants à porter des masques et celles qui n’en portaient pas, mais n’a pas inclus cette conclusion dans le résumé de leur rapport. @feeonline @miltimore79 https://t.co/Ox26ePTpJj — Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) 25 août 2021

L’étude, qui a analysé quelque 90 000 élèves du primaire dans 169 écoles de Géorgie du 16 novembre au 11 décembre, a révélé qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans les écoles qui obligeaient les élèves à porter des masques par rapport aux écoles où les masques étaient facultatifs. “L’incidence inférieure de 21% dans les écoles nécessitant l’utilisation du masque parmi les élèves n’était pas statistiquement significative par rapport aux écoles où l’utilisation du masque était facultative”, a déclaré le CDC. “Cette découverte pourrait être attribuée à une plus grande efficacité des masques chez les adultes, qui sont plus à risque d’infection par le SRAS-CoV-2, mais pourrait également résulter de différences dans le comportement de port de masques chez les élèves des écoles avec des exigences facultatives.” Comme l’a noté David Zweig du magazine New York, ces résultats, ainsi que d’autres mesures préventives statistiquement insignifiantes, “jettent le doute sur l’impact de bon nombre des mesures d’atténuation les plus courantes dans les écoles américaines”.

Par souci de précision, il convient de noter que cette étude consistait à mesurer les différences entre les écoles qui ont imposé des masques et celles qui ne l’ont pas fait. Ce qu’il n’a pas fait, c’est en fait tester l’efficacité directe des masques, cependant, il existe également de nombreuses preuves à cet égard qu’ils ne constituent pas une mesure d’atténuation efficace. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si les mandats de masque font une différence est le plus gros problème.

Même si l’on croit fermement aux masques malgré la quantité écrasante de données ne montrant aucune corrélation entre leur port et la propagation dans la communauté, il est clair que les enfants ne pourront jamais les porter correctement pendant une journée de sept heures. Et à mesure que l’efficacité diminue et que les interactions augmentent, les masques deviennent essentiellement inutiles. Peu importe que presque tous les enfants portent des masques en tissu ou chirurgicaux, dont les études ont montré qu’ils ne sont pas efficaces.

Oui, dans certains scénarios hypothétiques où un masque N95 est porté et désinfecté parfaitement selon les normes les plus élevées, sans jamais être retiré tout au long de la journée, une protection statistiquement significative est fournie dans une situation d’interactions répétées. Mais ce n’est pas la réalité dans laquelle nous vivons, et la politique devrait toujours être élaborée dans le domaine de la réalité. Le CDC ne l’a pas fait. Au contraire, à mon avis, ils ont élaboré des politiques basées sur ce qui protégera les politiciens. Vous voyez, si le CDC avait inclus ces données dans leur rapport et leurs conseils, cela signifierait que Joe Biden et le Dr Fauci devraient admettre que Ron DeSantis avait raison. On ne peut pas avoir ça, n’est-ce pas ?

Comme Ron DeSantis l’a dit récemment, il ne s’agit pas de science. Au lieu de cela, il s’agit de politiciens qui couvrent leurs propres fesses en « faisant quelque chose », même si la science dit que ce n’est pas utile.

Gouverneur DeSantis : « Les politiciens veulent vous forcer à vous couvrir le visage pour couvrir leurs propres fesses. » pic.twitter.com/ee6ORSTgSE – Assistant d’élection (@ElectionWiz) 25 août 2021

Les masques sont devenus une béquille où tous les échecs peuvent être imputés à leur prétendue non-utilisation malgré des montagnes de données contraires qui montrent que les mandats de masques ne font pas de différence.

Le Japon continue d’être l’exemple le plus frappant de cela, bien qu’il y en ait beaucoup, beaucoup d’autres.

Les cas au Japon sont désormais en hausse de 42 096 % depuis qu’un article de Forbes du 22/06/20 a déclaré que le taux élevé de port de masques là-bas était responsable de la prévention de la propagation du COVID. C’est un exploit remarquable d’éclairer les médias que les politiciens et les experts s’en tirent toujours en prétendant que les masques comptent. pic.twitter.com/qAJ2qfiYF1 – MI (@ianmSC) 24 août 2021

Écoutez, si les données me disaient que les masques fonctionnaient, je ne serais pas pour les mandats parce que je suis un conservateur. Mais je voudrais au moins les promouvoir et suivre toutes les recommandations pour les porter. Pourtant, je continue de voir beaucoup trop de données qui montrent que les masques et leur mandat ne sont pas corrélés pour se propager. Le fait que le CDC ait dissimulé des informations renforçant ce fait concernant les mandats de masque pour les enfants dans les écoles détruit davantage leur crédibilité déjà en lambeaux.

Et même si je suis sûr que les vérificateurs des faits vont devenir fous sur cet article parce qu’il ne répète pas l’orthodoxie gouvernementale, je demanderais à quiconque est chargé de « vérifier » cela de regarder les données elles-mêmes. Comprenez que juste parce que le CDC dit quelque chose ne le rend pas vrai. La science doit être fondée sur des données objectives et incontestables, en particulier lorsqu’il s’agit de décisions politiques. Ce n’est pas le cas, et cela nuit vraiment à notre capacité à lutter contre cette pandémie.