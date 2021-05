Le CDC vient de changer l’une de ses règles les plus controversées sur les coronavirus – .

Lors d’une mairie de MSNBC cette semaine, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a résumé lorsqu’il pensait que les personnes vaccinées devraient porter un masque facial de la manière aussi succincte qu’il l’a fait pour l’ensemble de la pandémie. Encore une fois, juste pour souligner, il faisait référence à des personnes complètement vaccinées dans sa réponse – donc, en d’autres termes, des personnes qui sont au moins deux semaines après avoir reçu leur deuxième dose d’un schéma de vaccin à 2 doses. Voici ce qu’il a dit:

«Le seul moment où vous avez besoin d’un masque, si vous êtes vacciné, c’est si vous vous rendez dans une zone très, très concentrée où les gens se promènent littéralement les uns sur les autres.» Le Dr Fauci a déclaré que lors de la mairie de MSNBC (dont la vidéo est ici, commençant vers 46:48) en réponse à une question sur les directives du CDC, qui ont été un peu déroutantes, c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, cela est sur le point de changer – et dans peu de temps.

Le CDC avait déjà, auparavant, offert des conseils pour assouplir sa recommandation selon laquelle les personnes, y compris les personnes entièrement vaccinées, continuent de porter des masques faciaux en général. Compte tenu du fait qu’il est entendu depuis des mois maintenant que presque aucune contraction du COVID-19 ne se produit à l’extérieur, par exemple, le CDC s’est retiré et a déclaré que les gens pouvaient cesser de porter des masques faciaux à l’extérieur s’ils ne se trouvaient pas dans des situations surpeuplées. Et maintenant, à partir de jeudi, le CDC se prépare à retirer encore plus les indications de son masque facial.

Selon Associated Press, les nouvelles directives permettront aux gens de se passer de masque dans la plupart des endroits. Ceci est important, car l’un des blocages que certaines personnes ont eu à propos du vaccin contre le coronavirus est cette question de – attendez une minute, pourquoi dois-je toujours suivre toutes ces précautions, comme porter des masques, même après avoir reçu le vaccin?

L’administration Biden est pressée depuis des semaines d’assouplir les restrictions pour les personnes complètement vaccinées, en partie pour illustrer aux personnes non vaccinées les avantages qui les attendent une fois qu’elles reçoivent le vaccin. Selon l’AP, les nouvelles directives exigeront toujours le port obligatoire du masque à l’intérieur, dans des endroits bondés comme les avions et les hôpitaux, mais cela est perçu comme offrant un retour à la normale pour d’autres endroits, comme les écoles et le lieu de travail.

Le principal conseiller de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les personnes qui avaient reçu le vaccin COVID-19 n’avaient pas besoin de porter un masque facial à l’extérieur, mais devraient le faire dans des environnements encombrés pic.twitter.com/ZastsFlgzj – . (@.) 13 mai 2021

Je ne m’attends toujours pas à ce que le changement du CDC dissipe toute confusion, du moins pas immédiatement. Ici, où je vis à Memphis, par exemple, notre département de la santé du comté abandonne ce week-end le mandat général du masque facial à l’échelle du comté. J’ai demandé à la chaîne de cinéma régionale qui a un certain nombre de cinémas ici à Memphis, par exemple, si son propre masque facial restera en vigueur, et ils me disent que ce sera le cas. C’est parce qu’ils suivent les normes CinemaSafe de l’industrie. Cependant, les normes CinemaSafe indiquent spécifiquement que les normes par défaut sont conformes aux directives du CDC – qui, encore une fois, ont changé aujourd’hui afin que les personnes entièrement vaccinées puissent maintenant abandonner leur masque facial dans la plupart des contextes.

Tout cela fait suite, soit dit en passant, à certains commentaires supplémentaires du Dr Fauci ces derniers jours, dans lesquels il a offert la possibilité que les masques faciaux puissent devenir un événement saisonnier auquel nous nous habituerons simplement, en tandem avec des poussées saisonnières. du virus COVID-19 à l’avenir.

