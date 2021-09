Le CDPR demande aux fans de financer The Witcher: Ronin sur Kickstarter

Capture d’écran : CD Projekt Red

The Witcher: Ronin est un manga qui voit les aventures du tueur de monstres Geralt of Rivia refondues dans le monde du folklore japonais, et le fabricant de RPG peu connu CD Projekt Red veut votre aide pour y arriver. La société a lancé aujourd’hui une campagne Kickstarter pour le projet dans le but de collecter un peu plus de 100 000 $ pour le remettre entre les mains des fans.

Annoncé à la WitcherCon en juillet, The Witcher: Ronin est écrit par l’éditeur de bandes dessinées de longue date du CDPR Rafał Jaki et illustré par l’artiste japonais Hataya, et présente une version “Elseworlds” du héros titulaire qui se trouve en dehors du canon officiel de Witcher. Cela semble vraiment cool et la version à couverture rigide de 100 pages exclusive à la campagne Kickstarter semble valoir le prix demandé de 40 $. Mais pourquoi le CDPR demande-t-il aux fans de financer le manga ?

Le développeur et éditeur de jeux basé en Pologne est le plus grand du pays et est évalué à plusieurs milliards de dollars. Et malgré le coup qu’il a pris du naufrage d’un lancement de Cyberpunk 2077, il continue de se débrouiller bien pour lui-même. Néanmoins, il demande aux fans de soutenir The Witcher: Ronin comme s’il s’agissait d’une empreinte indépendante qui venait de démarrer. Il y a même un bonus pour les lève-tôt.

« Le temps presse ! De retour dans les 24 premières heures de la campagne, vous recevrez une figurine de collection exclusive inspirée de The Witcher : Ronin avec votre engagement ! » CDPR écrit dans l’annonce d’aujourd’hui.

La société a déjà dépassé son objectif initial et se dirige actuellement vers la collecte de plus de 200 000 $ dans les premières heures du projet. CDPR a tenté d’éviter les critiques potentielles concernant sa dépendance à l’égard de la plate-forme de financement participatif lorsque Ronin a été annoncé pour la première fois, la citant comme un moyen de créer une édition de collection de luxe et de lancer également le manga dans le monde. La société a également déclaré que l’édition collector pourrait s’étendre avec un support supplémentaire.

“Plus la bande dessinée est soutenue, plus nous pouvons recruter de nouveaux artistes incroyables pour créer de superbes variantes d’œuvres d’art – tous montrant des versions uniques de cette histoire de Witcher d’inspiration japonaise”, a écrit CDPR sur Kickstarter.

La campagne Kickstarter est sans aucun doute également un bon point d’ancrage pour une publicité supplémentaire et un moyen facile de prendre efficacement les précommandes. Ronin ne devrait pas être expédié avant le début de 2022.

“Les récompenses ne sont pas garanties, mais les créateurs doivent régulièrement mettre à jour les contributeurs”, lit-on dans le rappel Kickstarter au milieu de la page. Je n’ai aucun doute que le CDPR sera en mesure de livrer. C’est, après tout, plusieurs fois la taille des labels de bandes dessinées établis comme Dark Horse.