Le CDPR règle le procès Cyberpunk 2077 et paiera 1,85 million de dollars

Image : Cyberpunk 2077

À la même époque l’année dernière, un groupe d’investisseurs a déposé un recours collectif contre CD Projekt Red à propos du lancement désastreux de Cyberpunk 2077, affirmant que le jeu était « virtuellement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bugs ».

Le recours collectif, déposé par le cabinet d’avocats Rosen basé à Manhattan devant le tribunal de district central de Californie au nom des investisseurs, a fait valoir :

(1) Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bugs ; (2) en conséquence, Sony retirerait Cyberpunk 2077 du Playstation Store, et Sony, Microsoft et CD Projekt seraient obligés d’offrir un remboursement complet pour le jeu ; (3) par conséquent, CD Projekt subirait un préjudice en matière de réputation et d’argent ; et (4) en conséquence, les déclarations des défendeurs concernant ses activités, ses opérations et ses perspectives étaient matériellement fausses et trompeuses et/ou manquaient de base raisonnable à tous les moments pertinents. Lorsque les vrais détails sont entrés sur le marché, le procès prétend que les investisseurs ont subi des dommages.