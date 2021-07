Le CDSCO classe 80 dispositifs médicaux DIV selon les nouvelles règles relatives aux dispositifs médicaux pour leur réglementation efficace

in

Ces 80 dispositifs classifiés sont couverts dans les catégories de la chimie clinique, de la catégorie hématologie, de l’immunologie et de la microbiologie, entre autres, pour une réglementation efficace et la sécurité des patients.

La Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a classé environ 80 dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) en vertu des Medical Device Rules (MDR) -2017 sur la base d’une classification basée sur les risques pour leur réglementation efficace.

« Cela aidera les entreprises à se conformer efficacement au MDR-2017 en ce qui concerne l’importation, la fabrication, les investigations cliniques, l’évaluation des performances cliniques, la vente et la distribution de dispositifs médicaux », a déclaré le Dr VG Somani, Drugs Controller General of India (DCGI).

Selon les nouvelles règles MDR, la classe A est pour un risque faible, la classe B pour un risque faible modéré, la classe C pour un risque modéré élevé et la classe D pour un risque élevé.

Environ 80 dispositifs médicaux DIV ont été classés dans le cadre du MDR 2017 en fonction de l’utilisation prévue, du risque associé au dispositif et d’autres paramètres. Ces 80 dispositifs classifiés sont couverts dans les catégories de la chimie clinique, de la catégorie hématologie, de l’immunologie et de la microbiologie, entre autres, pour une réglementation efficace et la sécurité des patients.

“Cette liste est dynamique et est sujette à révision de temps à autre en vertu des dispositions du MDR-2017”, a ajouté la DCGI.

Les nouvelles règles MD 2017 couvrent les dispositifs médicaux, les diagnostics in vitro (IVD), les désinfectants, les sutures chirurgicales, les ligatures, les préservatifs, les bandages, etc. Elles définissent de nouvelles normes pour la fabrication et l’utilisation des dispositifs médicaux.

Une vingtaine d’appareils dans la catégorie chimie clinique, 13 dans la catégorie hématologie, 8 dans la catégorie immunologie et 7 dans les catégories microbiologie dont 53 analyseurs IVD ont été classés.

Les nouvelles règles MD 2017 ont été notifiées l’année dernière et sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2018 dans le pays. Suite à la notification, les problèmes liés à la conformité post-octroi, à la protection des données, aux rappels de produits et aux responsabilités des produits, entre autres, seront mis en œuvre efficacement pour la sécurité des appareils ou des produits.

Les autorités nationales de délivrance des licences (SLA) doivent envoyer des demandes aux organismes notifiés pour les inspections et l’audit des dispositifs médicaux de classe A et de classe B en vue de la conformité aux nouvelles règles MD. Les catégories de classe C et de classe D sont auditées par le CDSCO de manière indépendante conformément aux nouvelles règles MD.

L’avis indique que le logiciel, qui pilote un appareil ou influence l’utilisation d’un appareil, tombe automatiquement dans la même classe. Les logiciels qui ne sont pas intégrés dans un dispositif médical DIV doivent être classés en utilisant les dispositions de classification spécifiées dans la partie pertinente du MDR-2017.

Le gouvernement central, après consultation du Conseil consultatif technique sur les médicaments (DTAB), avait notifié le MDR-2017 à compter du 1er janvier 2018.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.