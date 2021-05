Le Celebration Theatre licencie le directeur artistique Michael Shepperd ⋆ .

Celebration Theatre, le plus grand théâtre LGBTQ de la ville, a déclaré mardi qu’il avait licencié son directeur artistique, Michael A. Shepperd, après qu’une enquête interne a jugé crédibles les accusations de faute.

Les allégations contre Shepperd, un acteur-réalisateur primé et un champion de la diversité et de l’équité dans la scène théâtrale de Los Angeles, ont fait surface dans une publication Facebook du 14 avril d’Andrew Diego, un acteur qui était apparu aux côtés de Shepperd dans une production de 2019 de «The Producers . »

«Lors de nos échauffements avant le spectacle, beaucoup montaient souvent sur scène pour s’étirer, vocaliser, etc.», a écrit Diego dans son message Facebook. «Il n’était pas rare pour M. Shepperd de mettre ses mains autour de ma taille par derrière, ou de se placer au-dessus de moi et de respirer sur mon cou tout en touchant mon torse.

Dans une interview avec The Times, Diego a également accusé Shepperd de tâtons dans les coulisses pendant les performances et de faire une proposition sexuelle graphique. «Je pense qu’il faut créer un espace pour avoir une conversation ouverte et continue entre les dirigeants de théâtre queer sur ce thème de la façon dont nous utilisons la sexualité entre nous dans notre travail et nos espaces de travail», a déclaré Diego au Times, «et comment nous terminons grand et petit, apportant un comportement répulsif dans nos espaces. »

Shepperd, qui avait été directeur artistique ou co-directeur artistique du théâtre de 2008 à 2011 et de nouveau de 2013 à nos jours, a nié les accusations et a critiqué l’enquête dans un communiqué comme «un rapport secret que Celebration Theatre a refusé de partager avec Michael ou même fournir des détails à ce sujet.

«Michael nie catégoriquement toutes les allégations d’inconduite et déplore l’absence de procédure régulière qui a conduit à la décision du Celebration Theatre», lit-on dans la déclaration de l’avocat de Shepperd, Jordan Susman.

Dans une interview avec The Times, Shepperd a qualifié Celebration d ‘«espace sûr queer» où le flirt et les insinuations de débauche étaient courants, et il a dit que tout comportement de nature sexuelle entre lui et Diego était consensuel.

Peu de temps après que Diego ait publié ses allégations, Celebration Theatre a embauché Susannah Howard du cabinet d’avocats O’Melveny & Myers pour mener une enquête. Le théâtre a également publié une enquête sur les artistes sur son site Web pour permettre à toute personne impliquée dans les productions Celebration de commenter de manière anonyme.

Le rapport final de l’enquêteur «comprenait d’autres récits crédibles d’inconduite», a écrit Celebration dans un communiqué, ajoutant que Howard recommandait que le théâtre «mette en œuvre des politiques et des procédures supplémentaires pour améliorer la sécurité des artistes, accroître la responsabilité et clarifier les normes de conduite».

Le directeur exécutif de Celebration, Chris Maikish, a refusé de commenter davantage l’enquête ou le licenciement de Shepperd.

Suivez latimes.com/arts pour plus de reportages sur cette histoire.

