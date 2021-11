Le célèbre chanteur décède à 74 ans

Edita Gruberová, la célèbre chanteuse d’opéra slovaque dont la carrière a débuté à la fin des années 1960, est décédée le 18 octobre à Zurich. Elle avait 74 ans. Gruberová s’est produite sur les scènes d’opéra du monde entier, y compris dans les productions du Metropolitan Opera de New York.

« Sa voix reste en nous pour toujours », a écrit la présidente slovaque Zuzana Čaputová sur Facebook, rapporte le Slovak Spectator. « Elle avait l’habitude de dire que son destin est de servir les génies – Mozart, Bellini, Schubert et Donizetti. Merci pour Queen of the Night, pour Zerbinetta, pour Norma. » Natália Milanová, ministre slovaque de la Culture, a également rendu hommage à Gruberová, notant qu’elle n’a remis à la chanteuse que récemment le Prix du ministre de la Culture pour sa carrière extraordinaire et ses contributions à la culture slovaque et mondiale. « Au paradis, où son étoile brillera pour toujours. Repose en paix », a ajouté Milanová.

Gruberová est né le 23 décembre 1946 à Bratislava, qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Elle a commencé sa carrière à Banská Bystrica et s’est produite à l’Opéra national de Vienne en 1970 lors d’une production de La Flûte enchantée de Mozart pour l’une de ses premières représentations en dehors de la Slovaquie. Son succès à Vienne lui a valu d’autres rôles dans d’importantes productions, mais ce n’est que lorsque la soprano a obtenu un rôle majeur dans une production de 1976 d’Ariadne Auf Naos de Richard Strais qu’elle a commencé à attirer l’attention internationale.

Tout au long de sa carrière, Gruberová a reçu plusieurs prix dans le domaine de l’opéra. Elle était membre honoraire de l’Opéra national de Vienne et a reçu le titre autrichien d’Österreichischer Kammersänger. En 2013, elle a reçu le Herbert von Karajan Music Prize en Allemagne. En décembre 2016, le ministre slovaque des Affaires étrangères de l’époque, Miroslav Lajčák, lui a remis une plaque d’or pour la remercier d’avoir représenté la Slovaquie dans le monde.

La dernière représentation de Gruberová a eu lieu en décembre 2019. Elle a annoncé sa retraite en septembre 2020 après que la pandémie de coronavirus l’a forcée à annuler les concerts d’adieu prévus plus tard dans l’année. « Nous sommes vraiment désolés que Mme Edita Gruberová ait finalement décidé de mettre fin à sa carrière sans adieu prévu à Košice en raison du coronavirus et des demandes de voyage », a déclaré un porte-parole du Théâtre d’État de Košice en novembre 2020. « Elle était très impatiente de Malheureusement, le monde est différent, et dans la situation actuelle, elle a décidé d’annuler sa dernière représentation prévue. »

Gruberová était marié à Štefan Klimo, jusqu’à leur divorce en 1983, et était dans une relation à long terme avec Friedrich Haider, rapporte le Washington Post. Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Klaudia Klimo et Barbara Klimo, qui vivent toutes deux à Zurich, et trois petits-enfants.