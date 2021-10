Le célèbre chef d’orchestre Bernard Haitink est décédé

Le célèbre chef d’orchestre néerlandais Bernard Haitink est décédé paisiblement à son domicile de Londres le 21 octobre 2021, à l’âge de 92 ans, entouré de sa femme et de sa famille.

Bernard Haitink était l’un des chefs d’orchestre les plus vénérés de sa génération. Il a été chef d’orchestre du Royal Concertgebouw Orchestra pendant 27 ans, ancien directeur musical du Royal Opera, de Covent Garden et du Glyndebourne Festival Opera, et premier chef d’orchestre du London Philharmonic Orchestra et du Chicago Symphony Orchestra.

Bernard Haitink est né le 4 mars 1929 à Amsterdam et a étudié le violon et la direction d’orchestre au Conservatoire d’Amsterdam. Il a fait ses débuts de chef d’orchestre avec l’Orchestre philharmonique de la radio des Pays-Bas en 1954. Haitink a attiré l’attention pour la première fois en 1956 lorsqu’il a remplacé Carlo Maria Giulini, à court terme, pour une interprétation du Requiem de Cherubini avec l’Orchestre du Concertgebouw.

Suite au décès du chef d’orchestre de l’Orchestre du Concertgebouw, Eduard van Beinum, en 1959, Bernard Haitink et Eugen Jochum ont été nommés chefs d’orchestre de l’Orchestre en 1961. En 1963, Haitink est devenu le seul chef d’orchestre principal de l’Orchestre et est resté avec l’Orchestre pendant 27 ans, jusqu’en 1988.

Au cours de ces années, Bernard Haitink a également été chef principal de l’Orchestre philharmonique de Londres (1967-79) et directeur musical du Glyndebourne Opera (1978-88) et a ensuite été nommé directeur musical du Royal Opera House, Covent Garden (1987 – 2002) . Il est ensuite devenu chef principal de la Royal Staatskapelle Dresden (2002-4) et chef principal du Chicago Symphony (2006-10).

Bernard Haitink a pris sa retraite en 2019 après avoir dirigé son dernier concert avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne au Festival de Lucerne en Suisse.

Bernard Haitink a reçu de nombreux prix et distinctions en reconnaissance de ses services à la musique, notamment le prix Musical America’s Musician of the Year et Gramophone’s Lifetime Achievement Award. Il a été Commandeur de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France, Compagnon d’honneur honoraire au Royaume-Uni et a reçu des doctorats honorifiques de l’Université d’Oxford et du Royal College of Music.

L’héritage de Bernard Haitink sera ses interprétations inégalées des grands chefs-d’œuvre symphoniques et lyriques. Il a réalisé plus de 450 enregistrements, dont des cycles des symphonies de Bruckner, Mahler et Beethoven.

