Le célèbre chef Jet Tila poursuivi par des parents affirmant que son chien a attaqué leur enfant

Pat Hitchcock, l’enfant unique du cinéaste légendaire Alfred Hitchcock et de la scénariste-éditrice Alma Reville, est décédé lundi. Elle avait 93 ans. Hitchcock a joué dans deux des films les plus appréciés de son père, Strangers on a Train et Psycho, ainsi que dans Stage Fright. Elle est également apparue dans 10 épisodes de sa […] More