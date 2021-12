Le célèbre comédien de doublage et chanteur Sayaka Kanda est décédé à l’âge de 35 ans

Samedi, l’actrice japonaise Sayaka Kanda a été retrouvée morte vers 13 heures à Sapporo, au Japon. Ce jour-là, Kanda devait jouer le rôle d’Eliza Doolittle dans une représentation en matinée de My Fair Lady, mais invoquant une maladie, sa remplaçante a assumé le rôle.

Avertissement : Cet article contient une mention d’un possible suicide.

Kanda est tombée du 14e étage de son hôtel. NHK rapporte que la police locale enquête actuellement sur la possibilité qu’elle soit morte par suicide. Cependant, les autorités n’ont pas écarté l’idée de jeu déloyal.

Kanda était la fille de l’acteur populaire Masaki Kanda et de la superstar Seiko Matsuda. Au cours d’une carrière variée, elle a enregistré de la musique et est apparue dans des productions cinématographiques, télévisées et scéniques, mais a également rencontré le succès dans le doublage. Elle a fourni la voix japonaise d’Anna pour Frozen, remportant le prix de la meilleure actrice principale aux Seiyu Awards 2015, qui honore les meilleurs acteurs de la voix du Japon. Kanda a également exprimé Anna dans la version japonaise de Kingdom Hearts III.

Au fil des ans, elle a fait du doublage pour une poignée d’animes, y compris récemment la voix de Yuna dans Sword Art Online: Alicization – War of Underworld. Kanda a également exprimé Kaede Akamatsu dans Danganronpa V3, et a même interprété le rôle de Junko Enoshima dans les adaptations théâtrales Danganronpa The Stage et Super Danganronpa 2 The Stage.

Son dernier rôle dans l’anime était Mana Nagase dans Idoly Pride en 2021.

Selon Asahi News, le bureau de Kanda a publié une déclaration officielle concernant son décès, qui déclarait : « C’est avec une extrême tristesse que nous annonçons sa mort à ses fans et à ceux qui l’ont soutenue. Nous sommes toujours incapables d’accepter son décès et d’essayer d’y faire face. »

Kanda devait jouer Maetel en avril prochain dans une version musicale de l’anime classique Galaxy Express 999.

Si vous avez des pensées suicidaires ou souffrez de dépression, vous n’êtes pas seul. La bouée de sauvetage nationale pour la prévention du suicide peut aider.