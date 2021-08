Le célèbre l’a-t-il frappée ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Ximena Sariñana, une célèbre chanteuse mexicaine, a de nouveau parlé de Danna Paola, ceci après qu’elle était avec le Scorpion d’or et plusieurs gros titres dans les médias ont sauvé ses déclarations qui indiquaient une rivalité présumée avec le chanteur d’Oye, Pablo.

Et c’est à ce moment-là que Ximena Sariñana a eu tendance à « assurer » qu’elle était la fille que Danna Paola avait giflé. Cependant, au milieu de tant d’agitation, le chanteur est réapparu pour tout clarifier. Danna Paola ne l’a pas frappée ? Ont-ils confondu leurs déclarations ?

C’est via son compte Instagram que Ximena Sariñana a rompu le silence sur les déclarations passées qu’ils ont tirées d’une interview avec le youtuber Escorpión Dorado à propos de Danna Paola.

Ximena Sariñana, dans les premières minutes de la vidéo, a plaisanté sur un prétendu désaccord qu’elle aurait eu avec sa collègue musicale, Danna Paola, lorsqu’elles étaient enfants. “Tu voulais déjà te rencontrer, parce que je t’ai vu dans les vidéos, dans tes films, toujours très agressif, toujours avec ce genre d’attitude sauvage. T’as accroché à la merde quand tu étais plus morra ?”, a demandé le youtuber au début de la vidéo. “Merde, tu me demandes, mec, parce que je pense que la dernière interview que j’ai vue de la tienne était avec Danna Paola et elle raconte une histoire … J’étais cette fille qui s’est fait baiser par Danna Paola”, a répondu le chanteur avec un rire en ajoutant un « Non » à la fin de votre déclaration. https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/ximena-sarinana-polemica-danna-paola-golpeo-fotos

Cependant, malgré le fait qu’à la fin la célèbre a dit un “Non”, certaines personnes l’ont pris très au sérieux et l’ont pointée du doigt pour avoir prétendument été battue par Danna Paola.

La vérité sur le “combat” entre Danna Paola et Ximena Sariñana

Pour cette raison, au milieu de l’agitation, Ximena Sariñana a utilisé ses histoires Instagram pour révéler qu’elle était en fait reconnaissante qu’ils l’aient rajeunie, mais que ceux qui avaient pris au sérieux la blague qu’elle avait faite sur les “chingadazos” avec Danna Paola adoraient eux, mais il aimait aussi le chanteur de ‘Sodio’. “A tous les médias qui ont pris au sérieux la blague des pu%*zos avec Danna Paola je dis : merci beaucoup d’avoir pensé que je pourrais avoir le même âge que Danna Paola je t’aime et je t’aime @dannapaola # 1985bébé, ” écrit-il Ximena Sariñana. Avec cela, il a clairement indiqué qu’il ne s’était jamais vraiment battu avec Danna Paola et que ce n’était qu’une blague.

Informations du millénaire