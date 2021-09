Le célèbre magasin de montres de NYC rouvre ses portes après d’importantes rénovations – WWD

Le célèbre vaisseau amiral Midtown de Tourneau, longtemps connu des acheteurs sous le nom de « Time Machine », rouvre aujourd’hui après une rénovation de deux ans. Fini la célèbre façade d’horloges du magasin, désormais remplacée par une installation vidéo high-tech.

« Le magasin est complètement neuf, il ne reste rien de l’ancien magasin qui existait. Nous avons déplacé la devanture d’environ six pieds et les horloges emblématiques ont disparu, mais elles ont été remplacées par une projection vidéo qui, la nuit, diffusera des horloges, des vidéos, tout contenu sur la vitre du bâtiment », a déclaré Ira Melnitsky, directeur général de Tourneau et président de Bucherer USA. Avec cette vitrine supplémentaire, l’entreprise a ajouté 1 800 pieds carrés d’espace de vente.

La réouverture de la Time Machine lève le voile sur le projet tant attendu de Tourneau et sa nouvelle ère sous la marque Bucherer, suite à une acquisition en 2018 par le détaillant horloger suisse Bucherer, connu dans toute l’Europe.

La façade du magasin Time Machine récemment rénové dit « Bucherer » plutôt que Tourneau. Poursuivant les plans de transition de l’entreprise, tels que décrits par WWD en juin, l’entreprise fonctionnera sous le nom commun de « Tourneau Bucherer » pendant un an avant de basculer complètement vers le nom de Bucherer. Alors que la façade de la Time Machine ne se lit que comme « Bucherer 1888 », le nom commun est inclus sur des documents plus temporaires tels que des reçus, des sacs à provisions et du matériel marketing.

Un aperçu du vaisseau amiral Bucherer 1888 Time Machine. Photo de courtoisie

La Bucherer 1888 Time Machine rénovée sera le premier point de vente aux États-Unis pour la gamme de montres Bucherer Blue du détaillant qui est vendue dans toute l’Europe. La moitié du niveau supérieur de la boutique est consacrée à la haute joaillerie Bucherer, également nouvellement disponible aux États-Unis, qui comprend des pièces de haute joaillerie spécialement conçues pour la boutique new-yorkaise.

Alors que de nombreux détaillants de montres haut de gamme distribuent une partie de leur surface au sol à différents fournisseurs qui conçoivent chaque zone de manière indépendante, la nouvelle Time Machine a rompu avec la tradition et utilise un nouveau modèle « hybride », selon Melnitsky.

« C’est un design hybride contrairement à la plupart des autres magasins, où vous avez des boutiques en magasin de différentes marques. Nous avons créé une plate-forme commune et sommes allés vers les marques – elles l’ont toutes soutenue. Cela crée une expérience beaucoup plus holistique et unique. Les garde-temps sont une catégorie qui passionne les gens et nous ne voulons pas tracer de lignes invisibles sur le sol. Nous voulons que les gens explorent – il y a un décor organisé pour aider à raconter des histoires de marque sans faire une transition discordante », a-t-il déclaré.

L’industrie de l’horlogerie continue de voir l’intérêt des consommateurs monter en gamme, avec un empressement à acheter à des prix plus élevés. Melnitsky a déclaré que lors de l’élaboration de la liste des fournisseurs pour un magasin Time Machine rénové, « nous avons effectué quelques modifications. Nous voulions nous assurer que nous organisions pour nos clients. L’époque où l’on était quelque chose pour tout le monde ne s’applique plus et les clients s’attendent à ce que nous soyons exigeants dans notre offre. Dans le cas des montres, un prix inférieur est plus accessible aujourd’hui de différentes manières qu’auparavant, ce qui nous intéresse moins maintenant. »

Pour créer une expérience d’achat plus fluide, les lignes de caisse traditionnelles ont été remplacées par des cadres plus sociaux : des tables en marbre et des sièges avec canapés où les associés peuvent avoir des interactions sociales plus naturelles avec les clients. Un nouveau centre de services Bucherer a été formaté comme un « restaurant à cuisine ouverte », a déclaré Melnitsky, afin que l’entreprise puisse « mettre en valeur le talent de nos horlogers ».

Alors que les restrictions internationales dues à la pandémie continuent de peser sur le commerce de détail à New York, Melnitsky a déclaré que les acheteurs nationaux sont la principale source de clientèle de Tourneau Bucherer. «Nous avons changé d’orientation il y a environ cinq ans et en 2019, avant COVID-19, nous avons vu 92% de nos ventes provenir de clients nationaux. Maintenant, c’est plus proche de 99% de l’activité mais c’est parfaitement bien, cela nous donne l’opportunité de passer du temps avec les clients que nous connaissons déjà », a-t-il déclaré.