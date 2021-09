Image : La vie de Nintendo

Il y a les magazines de jeux vidéo, et puis il y a Une profonde perte de temps. Plus un hommage à l’art de créer des jeux qu’autre chose, cette publication a jusqu’à présent présenté deux numéros et a présenté Toby Fox, Ashly Burch, Rami Ismail, Keita Takahashi, Tetsuya Mizuguchi et Jenny Jiao Hsia, discutant et des jeux de dissection comme Sous-titre, Pelle Chevalier, 2064 : Mémoires en lecture seule, Katamari Damacy, Effet Tetris et plus.

Créé par le graphiste londonien Caspian Whistler, APWOT a tiré parti de Kickstarter pour sécuriser son financement, le premier numéro levé 39 000 £ et le deuxième 62 165 £. Maintenant, en raison de la demande générale, les deux numéros sont réimprimés – également via Kickstarter – et avec 16 jours de financement restants, la campagne a déjà permis de récolter 89 590 £ (au moment de la rédaction).

Whistler a eu la gentillesse de nous envoyer des exemplaires des deux numéros, et il semble presque injuste d’appeler cela un « magazine ». Cela ressemble plus à un livre de table, avec un design magnifique, des valeurs de production élevées et des fonctionnalités merveilleusement perspicaces. Le fait que ce soient les développeurs qui parlent ici donne à l’ensemble du projet une ambiance rafraîchissante et franche, et le travail de conception est fantastique. Oh, et ça sent vraiment bon aussi.

Si vous aimez ce que vous voyez, assurez-vous de mettre de l’argent de côté et de soutenir la réimpression, qui, bien sûr, soutiendra l’ensemble du projet à l’avenir.

