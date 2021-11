Aujourd’hui programme reçoit un méchant célèbre, il a été « disparu » | Instagram

Assurément, si nous devions dresser une liste des acteurs qui ont joué les méchants dans le feuilletons mexicainsParmi les premières places on retrouverait ce célèbre acteur qui vient d’apparaître dans l’émission Hoy.

Pendant un certain temps, il a pris sa retraite des feuilletons, mais récemment, il a décidé de réapparaître, surprenant tout le monde avec son changement physique.

Blond et avec de beaux yeux bleus qui ornent son beau bronzage, Sergio Sendel qui a prêté sa voix pour le personnage de Diego dans le premier film de « L’âge de glace », a surpris les téléspectateurs lors de son apparition dans le Programme d’aujourd’hui.

Récemment sur la chaîne du matin, une partie de la visite au programme de l’acteur et de sa partenaire Denia Agalianu a été partagée avec qui il participera au nouveau mélodrame de Nicandro Díaz avec David Zepeda et Susana González, nous le partagerons tout de suite avec vous.

A cette occasion Sergio Sendel et Denia ont eu l’occasion de visiter le forum comme l’avait déjà fait Chantal Andere, qui participe également au mélodrame.

Certains fans ont commenté dans la vidéo qu’apparemment Sendel avait l’air méconnaissable, l’acteur a été invité le matin pour présenter son nouveau projet et le promouvoir avec la belle Denia qui est d’ailleurs née en Grèce.

Comme vous le savez bien, Hoy a continuellement des invités spéciaux qui participent à certaines de leurs activités et leur rendent visite pour promouvoir un nouveau projet à la porte, comme cela s’est produit avec des centaines d’acteurs et de chanteurs.

Sergio Sendel est un homme de feuilletons, courageux pour son retour », a commenté un internaute.

Dans la micro-interview qu’Andrea Legarreta et Arath de la Torre lui ont accordée dans l’émission Hoy, l’acteur de 55 ans a déclaré qu’il avait 35 ans lorsqu’il est arrivé à Televisa.

Bien qu’il ait été absent quelques années de la célèbre chaîne de télévision, son retour en a laissé plus d’un choqué, d’autant plus qu’à ce jour, il continue d’être un homme assez beau et coquette, sa dernière apparition dans un mélodrame était en 2019, c’est pourquoi son retour est tellement excitant.

Il est plus qu’évident que l’âge commence à se montrer et cela ressemble à quelque chose de différent de ce que nous savions dans d’autres mélodrames célèbres tels que Muchachitas, Dos mujeres un Camino, El Premio Mayor, Amarte es mi Pecado et Distilando Amor, cinq des 24 romans auxquels a participé.

On pourrait dire que Sergio Sendel est un acteur recherché, surtout pour son allure et le caractère dont il imprègne ses personnages, malgré son apparence un peu différente, il conserve son élégance et surtout son charisme antagoniste.