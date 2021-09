Le célèbre millionnaire Dogecoin admet avoir perdu un demi-million de dollars en un mois mais garde espoir

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bien qu’il ait subi de lourdes pertes sur les dogecoins qu’il garde, Glauber Contessoto insiste sur le fait qu’il y aura un avenir meilleur pour le mème crypto doggy.

***

Vous souvenez-vous qu’un « nouveau millionnaire » de Dogecoin est devenu très célèbre parmi la communauté crypto il y a quelques mois ? Il s’agit de Glauber Contessoto, qui a publié en avril de cette année qu’il avait suivi les conseils d’Elon Musk et était devenu un homme très riche en investissant toutes ses économies dans la crypto-monnaie doggy meme. Bon, il repart sur le ring, mais maintenant avec une mauvaise nouvelle : l’annonce de l’énorme perte qu’il a subie ces dernières semaines.

Voici son message sur Twitter :

Pour ceux qui disent que je ne montre mon portfolio que lorsque #dogecoin est en place ; voici du porno fuite. Près de 500K$ de moins que le mois dernier, mais je crois toujours au #doge et si je peux faire #HODL vous pouvez #HODL. Des jours meilleurs nous attendent. Nous nous relèverons et la prochaine fois ce sera plus haut qu’avant.

Pour ceux qui disent que je ne montre mon portfolio que lorsque #dogecoin est en place ???? Voici du porno de perte. Près de 500K$ en moins le mois dernier, mais je crois toujours au #doge et si je peux #HODL vous pouvez #HODL. Des jours meilleurs sont devant nous. Nous nous relèverons et la prochaine fois ce sera plus haut qu’avant ???????? pic.twitter.com/x3DbOqy2hc – Millionnaire SlumDOGE (@ProTheDoge) 21 septembre 2021

Sur la chute et jusqu’où elle peut descendre, il a réalisé une vidéo sur sa chaîne YouTube :

Pour vous tous qui vous demandez jusqu’où le #dogecoin peut réellement baisser – je vous ai fait une vidéo, maintenant sur YouTube ???????? https://t.co/5Y2jlU11Ou pic.twitter.com/zugsM16Smb – Millionnaire SlumDOGE (@ProTheDoge) 21 septembre 2021

Glauber Contessoto, en fait, est devenu un personnage assez public après que la nouvelle de sa richesse avec Doge a été publiée dans tous les médias. Après cela, il a sa chaîne YouTube et a déclaré avec effusion qu’il vivait de la crypto-monnaie. En fait, il a quitté son emploi précédent.

Il avait précédemment annoncé qu’il avait subi des pertes (bien que pas aussi fortes que celles actuelles), mais qu’à tout moment il n’a pas cessé de croire en la crypto-monnaie Doge. En fait, non seulement en elle, il a également exprimé son intérêt à investir dans Cardano.

“Ce n’est pas la faute de Dogecoin”

Aujourd’hui, dans un autre tweet, il a tenu à préciser à ses 81 000 abonnés que Dogecoin n’était pas le seul crypto en déclin, mais que le marché en général était le même.

Ne vous inquiétez pas les gars, tout le marché est en baisse. Ce n’est pas la faute de #dogecoin – nous sommes à blâmer pour tout cela à cause de # bitcoin – pauvre chiot, #doge n’a rien fait de mal.

Ne vous inquiétez pas les gars, tout le marché est en baisse. Ce n’est pas la faute de #dogecoin – nous rejetons le blâme sur #bitcoin ???? pauvre dogey #doge n’a rien fait de mal. – Millionnaire SlumDOGE (@ProTheDoge) 21 septembre 2021

Selon les graphiques de CryptoMarkets, Dogecoin se redresse un peu aujourd’hui et est au prix de 8h20 aujourd’hui de 0,214 $, 3,68% de plus qu’hier à la même heure, mais 30% de moins qu’il y a un mois. Quoi qu’il en soit, ceux qui ont acheté en janvier de cette année ont des revenus à ce jour de plus de 4 200 %.

Sources : Twitter, UToday, Marchés cryptographiques, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash