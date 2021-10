Le célèbre producteur du roman « Le plus beau moche » perd la vie | Instagram

La société Televisa est en deuil et c’est qu’un de ses producteurs a perdu la vie, il s’agit de Eduardo Meza, qui était en charge de projets comme The Most Beautiful Ugly One et Friends Forever.

Pour le Mexique et Televisa, le feuilletons télévisés Ils ont été une étape importante dans le show business, puisque les mélodrames sont connus non seulement en Amérique latine mais aussi dans d’autres parties du monde.

C’est drôle qu’un projet soit connu dès le premier chapitre, mais pas tout le temps, vous connaissez les personnes derrière chacun d’entre eux, comme l’équipe de production.

Eduardo Meza est l’une des personnalités les plus connues des acteurs et de l’équipe de production, car dans les coulisses tout le monde se connaît et même à certaines occasions, ils parviennent à nouer un lien d’amitié fort.

Les producteur de télévision Il est né le 12 juin 1961, il avait 60 ans lorsqu’il a perdu la vie, jusqu’à présent aucun détail n’a été partagé sur son départ.

C’est durant les dernières minutes qu’il restait de la diffusion de la Programme d’aujourd’hui, lorsque l’animateur Raúl « El Negro » Araiza était celui qui a partagé la nouvelle de la mort du producteur.

Lorsqu’il a annoncé la triste nouvelle, les autres animateurs et l’équipe de production l’ont applaudi à plusieurs reprises en son honneur.

Le chauffeur a dédié quelques mots à Meza, où il a mentionné qu’il avait eu l’occasion de travailler sur certains projets avec lui, a également ajouté qu’il avait adressé ses condoléances à la famille, ainsi qu’un gros câlin.

Peut-être pouvez-vous identifier certains des feuilletons mexicains dans lesquels le producteur a travaillé, qui d’ailleurs était le bras droit de Rosy Ocampo, un autre producteur célèbre, nous partagerons tout de suite une courte liste avec vous.

En tant que producteur exécutif :

Papa à tous Mère Doña Flor et ses deux maris

En tant que producteur associé

Journal de Daniela Amis pour toujours Rayito de luz Aventures dans le temps Complices à la rescousse Alebrijes et rebujos Mission SOS Le plus beau laid L’amour sans maquillage Les imbéciles ne vont pas au paradis Caméléons Pour elle je suis Eva Mentir pour vivre Comme les pauvres sont si riches La double vie par Estela Carrillo

Sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, on retrouve de longs messages d’adieu et certains adressés à sa famille avec beaucoup d’affection et d’admiration, il en va de même avec Twitter, plusieurs entreprises, notamment Televisa, ont dédié des commentaires à la famille et rapportant la triste nouvelles.