Le célèbre rap de Donkey Kong 64 est vraiment méchant avec Lanky Kong

Image : Nintendo / Kotaku

Donkey Kong 64 est un jeu de plateforme classique et apprécié qui présente une chanson de rap étrange et beaucoup trop d’objets de collection. Bien que de nos jours, tous ces objets de collection embêtants ne soient pas dans les mémoires, l’étrange chanson de rap trouvée au début de DK64 est un favori des fans. Bien sûr, c’est terrible, mais d’une manière adorable. Cependant, comme le souligne une récente vidéo de Joel Haver, le « DK Rap » est étrangement méchant pour un membre de l’équipe : Lanky Kong.

Le dernier court métrage d’animation du YouTuber et cinéaste Joel Haver m’a rappelé les attaques de « DK Rap’s » contre Lanky Kong. La vidéo, animée de la même manière que les autres classiques de Haver, nous montre comment Lanky Kong a réagi la première fois qu’ils ont regardé la chanson de rap classique. (Spoilers : ça ne se passe pas très bien !)

J’ai écouté le « DK Rap » plusieurs fois au fil des ans, mais je n’ai jamais vraiment fait le lien jusqu’à cette vidéo. Pour une chanson majoritairement positive, elle chie au hasard sur Lanky Kong. Bien sûr, il se vante de sa capacité à étirer ses bras, mais seulement après avoir dit qu’il n’avait pas de style, pas de grâce et qu’il avait aussi une drôle de tête. Bien que les paroles ne soient pas incroyablement intelligentes, elles sont toujours douloureuses.

Aussi, parce que je suppose que vous êtes comme moi, voici la chanson de rap originale dans toute sa splendeur des années 90. Pas besoin d’aller googler ou de chercher sur YouTube. Je vais vous faire gagner du temps. Voici:

Si vous avez apprécié cette courte vidéo « DK Rap » de Joel Haver, je vous recommande vivement de consulter certains de ses autres courts métrages d’animation. Ses courts métrages RPG sont incroyables. Mais ma préférée est peut-être sa vidéo montrant ce qui se passe après que des hommes de main aléatoires dans un jeu d’action de type Uncharted aient fait l’impossible et tué le personnage principal.

En attendant, j’espère que vous allez bien aujourd’hui Lanky Kong. Vous… oh, attendez, je lis votre page Wiki DK et il s’avère que vous n’apparaissez plus dans les jeux et que personne ne s’en soucie vraiment.

Eh bien, désolé Lanky Kong. Au moins tu as des bras longs ?