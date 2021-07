Le célèbre rappeur Busta Rhymes envisage d’investir dans la crypto | Invezz

Trevor George Smith Jr, connu professionnellement sous le nom de Busta Rhymes, envisage d’investir dans l’espace crypto. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que le rappeur avait demandé à ses 3,8 millions de followers sur Twitter s’ils avaient investi dans des crypto-monnaies. Il leur aurait également demandé de partager leurs réflexions sur les performances actuelles de la classe d’actifs en pleine expansion.

Selon le rapport, le rappeur, qui a reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards sans gagner, a recueilli de nombreuses réponses, la plupart de ses fans l’exhortant à investir. Cependant, le musicien a demandé dans quel jeton il devait acheter.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Un adepte a suggéré qu’il devrait investir dans le jeton Moonrise (MOONRISE), affirmant que la pièce a augmenté jusqu’à 100 fois depuis ses débuts. Un autre abonné a répondu pour le jeton FEG (FEG), affirmant qu’il était idéal pour les investissements à long terme. En réponse, Busta Rhymes a demandé quels cas d’utilisation les jetons avaient.

Découvrez @MoonRise_BSC frère. Il a été multiplié par 100 depuis le lancement et se trouve à un excellent point d’entrée. La fonction de rachat de Moonshot sera mise en œuvre chez 25 000 détenteurs et était à environ 1200-1500 – Snizzy (@SnizzyOnTheBeat) 14 juillet 2021

Un autre fan lui a dit que le marché des crypto-monnaies est actuellement en baisse car les institutions sont surendettées et qu’une correction est à venir. Cet adepte a également révélé qu’il possédait BTC, ETH et DOGE.

Lorsque Busta Rhymes a demandé si c’était le bon moment pour acheter de la crypto-monnaie, un adepte du nom de DoonMoon a dit oui. Cependant, DoonMoon a averti que le rappeur ne devrait commencer par BTC que s’il n’a aucune connaissance en crypto. Il a ensuite recommandé à Busta Rhymes de lire le Bitcoin Standard de Saifedean Ammous et le Price of Tomorrow de Jeff Booth avant d’acheter plus de Bitcoin (BTC / USD).

oui, mais #bitcoin uniquement si vous commencez à zéro connaissance… puis commencez à lire The Bitcoin Standard de Saifedean Ammous et The Price of Tomorrow de Jeff Booth… puis achetez un bateau plus de #bitcoin. Ensuite, vendez d’autres actifs et achetez encore plus de #bitcoin. – DoonMoon (@DontyMonis) 14 juillet 2021

Les musiciens continuent d’embrasser le secteur naissant

Cette nouvelle intervient alors que les grands noms de l’espace crypto continuent d’adopter les crypto-monnaies. Au fil des ans, des personnalités comme Snoop Dogg, Nas, Soulja Boy, Eminem, Nas, Sia et Maria Carrey, entre autres, ont interagi avec les crypto-monnaies de diverses manières.

En plus des crypto-monnaies, l’industrie de la musique s’est intéressée à adopter l’espace des jetons non fongibles, avec des noms tels que Kings of Leon, Tory Lanes et même des personnalités relativement nouvelles comme Lil Pump émettant des jetons pour leur musique.

Cependant, le musicien le plus notable à entrer dans l’espace crypto est Akon, qui cherche à construire une ville à thème crypto de 6 milliards de dollars (4,33 milliards de livres sterling) au Sénégal. Cette ville futuriste utiliserait la monnaie numérique Akoin (AKN), qui a actuellement une capitalisation de plus de 80 millions de dollars US (57,75 millions de livres sterling).

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent