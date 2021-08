Le célèbre rappeur KSI montre son soutien à Bitcoin

in

Le rappeur et boxeur KSI, avec plus de 23 millions de followers sur sa chaîne YouTube, a montré son soutien au Bitcoin sur les réseaux. Pour KSI, Bitcoin a un grand avenir contre l’argent et l’inflation.

À propos, KSI, 28 ans, de son vrai nom Olajide Olayinka Williams Olatunji, est également connu sous le nom de JJ.

«Je crois que Bitcoin est l’avenir. C’est sûr que ça va être sur le long terme, mais dans dix ans, les gens qui ont investi vont rire.”

Bitcoin est l’avenir, selon KSI

En fait, KSI estime que les gens ne devraient pas envisager d’investir dans Bitcoin (BTC) comme de l’argent rapide. Mais comme une stratégie d’investissement à long terme.

“J’aime beaucoup les crypto-monnaies.”

Concrètement, dans des déclarations au magazine britannique GQ, il a indiqué que Bitcoin jouerait un rôle important dans l’avenir de la finance.

Fait amusant, répondant à la question hypothétique de « si vous étiez Premier ministre du Royaume-Uni », sa réponse était claire : « donnez à chacun 100 livres (138 $) de Bitcoin sous la forme d’un plan de relance. Affirmant qu’il prend en charge l’écosystème de la crypto-monnaie.

JJ, lorsqu’on lui a demandé si la première chose qu’il ferait, c’est qu’il était Premier ministre – je donnerais à tout le monde pour 100 £ de Bitcoin, comme un plan de relance Bitcoin pour tous. Via le magazine GQ pic.twitter.com/u3Mbi0hUEs – KSI UNSEEN (@ksiunseen) 6 août 2021

Aussi, dans l’interview, il est clair que KSI est bien informé sur Bitcoin. Avec une valeur nette estimée à 15 millions de dollars, le millionnaire YouTuber pourrait investir dans pratiquement n’importe quelle entreprise. Mais, Bitcoin semble avoir attiré son attention.

Il suffit de regarder à quel point l’argent est inflationniste, par rapport au Bitcoin, qui ne l’est pas. Il y a un montant fixe – vous ne pouvez pas augmenter le montant de Bitcoin et cela a de la valeur. J’ai l’impression que beaucoup de gens ne voient pas vraiment ça : ils essaient de gagner de l’argent rapidement du genre : « Oh, je veux entrer et sortir. »

Il a tout perdu !

Pour rappel, l’influenceur britannique est optimiste sur le fait que Bitcoin est l’avenir, malgré la perte de 9,71 millions de dollars (7 millions de livres sterling) de ses investissements en crypto-monnaie.

Soit dit en passant, rappelant ses précédents investissements en crypto-monnaie, KSI a prétendu comprendre parfaitement l’espace de la crypto-monnaie. Et il accuse “l’excès de levier” comme la principale cause de ses pertes.

« Cela a été un voyage complet, mais je devais le vivre. Maintenant, je le comprends parfaitement. J’ai investi de l’argent dans des choses que j’ai essentiellement exploitées et sur-endettées à un point où j’ai perdu de l’argent à cause de cela. »

En outre, il a expliqué que la perte importante était due à “la chute de Bitcoin”. Et il a ajouté: “Il ne sert à rien de pleurer sur du lait renversé.”

Autres rappeurs crypto

À cet égard, KSI n’est pas le seul rappeur intéressé par les crypto-monnaies. La liste de ces personnes est énorme, mais certains des noms les plus populaires incluent :

Busta Rhymes, qui a récemment acheté des crypto-monnaies. Après avoir entendu la conversation entre Elon Musk et Jack Dorsey, Snoop Dogg, qui a réalisé des vidéos pour Dogecoin, Soulja Boy a sa propre adresse Ethereum.Logic, qui a déclaré en 2020 avoir acheté pour 6 millions de dollars de Bitcoin.

Vraiment, selon KSI, Bitcoin est-il le futur ou le présent ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de KSI : “Bitcoin est l’avenir et je suis là pour le voyage.”

